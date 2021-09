Ế ẩm nghề làm Trung thu

An toàn vệ sinh thực phẩm: Bảo vệ người tiêu dùng trong Tết Trung thu

LÊ QUÂN (thực hiện) | 13/09/2021 - 09:15

Đoàn kiểm tra liên ngành do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) chủ trì đã bắt đầu thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh trung thu. Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam xung quanh vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) dịp Tết Trung Thu, bà Lê Thị Hồng Cẩm - Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP cho biết, đoàn liên ngành sẽ xử lý nghiêm vi phạm để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.