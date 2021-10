Gần 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào hồi hương khi qua chốt Dốc Sỏi

Hỗ trợ xăng, bánh sữa cho người dân hồi hương

MỸ LINH | 07/10/2021 - 16:37

(QNO) - Sáng nay 7.10, Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phối hợp với Chi đoàn Công an huyện Phước Sơn tổ chức chương trình “Tiếp sức đồng bào hồi hương” tại chốt kiểm soát dịch đèo Lò Xo (Phước Sơn).