Gắn kết những ân tình

Tấm lòng của các thầy cô giáo cùng những nhà hảo tâm gần xa chính là sợi dây kết nối ân tình, trao yêu thương đến học trò nghèo hiếu học và trẻ em miền núi.

CLB Hội quán Facebook Điện Bàn trao quà cho học sinh nghèo hiếu học.

Trở về sau chuyến thăm Trường Mẫu giáo Măng Non (xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang), các thầy cô giáo Trường Mẫu giáo Điện An, Mẫu giáo Điện Phước (thị xã Điện Bàn) vẫn đọng lại nhiều xúc cảm. Đây là chuyến giao lưu đầu tiên kể từ ngày các trường miền xuôi và miền ngược kết nghĩa với nhau. Nhân chuyến đi này, thầy cô có dịp trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, thấu hiểu đời sống của học sinh vùng miền núi cũng như đồng bằng. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo Trường Mẫu giáo Điện An và Mẫu giáo Điện Phước còn trao tặng đồ dùng học tập, sách vở, sữa… đến các em học sinh nhằm tạo động lực để tiếp bước đến trường.

Việc kết nghĩa giữa các trường học, đặc biệt là giữa các trường vùng thuận lợi và vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh là yếu tố tạo nên sự gắn kết trong môi trường giáo dục thiết thực và hiệu quả. Hoạt động nhân văn này góp phần giúp chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao, giữa các trường có sự hỗ trợ về mặt tinh thần lẫn vật chất. Cuối tháng 5 vừa qua, thầy cô các Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, Hồ Xuân Phương, Junko (thị xã Điện Bàn) cũng tổ chức chuyến giao lưu với Trường Tiểu học A Rooi (huyện Đông Giang). Tại đây, các thầy cô giáo giảng dạy tại thị xã Điện Bàn thăm hỏi và động viên học sinh miền núi Đông Giang. Bên cạnh đó, 60 thầy cô của 3 trường tiểu học thị xã Điện Bàn còn trao 150 cây bút, 1.300 cuốn vở, một số đồ dùng học tập và 17 triệu đồng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học A Rooi.

Các trường tiểu học tại thị xã Điện Bàn trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học A Rooi (huyện Đông Giang). Ảnh: T.THÀNH

Trong không khí bế giảng kết thúc năm học 2018 - 2019, Câu lạc bộ (CLB) Hội quán Facebook Điện Bàn đã trao 40 suất quà với tổng giá trị 20 triệu đồng cho học sinh các trường: THCS Quang Trung (phường Vĩnh Điện), THCS Lý Tự Trọng (xã Điện Minh), THCS Lê Trí Viễn (xã Điện Thắng Bắc), THPT Phạm Phú Thứ (xã Điện Trung). Từ suất học bổng này, những học trò nghèo hiếu học có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh để học tập, đạt ước mơ của mình. Anh Lê Anh Quốc - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Thông qua hoạt động này, chúng tôi không chỉ có thêm điều kiện trợ giúp học sinh nghèo mà còn khơi dậy tình yêu thương làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn”. Tại Trường THCS Võ Như Hưng (phường Điện Nam Trung), dịp bế giảng năm học có rất nhiều mạnh thường quân đăng ký trao quà cho học sinh mồ côi, khó khăn học giỏi. Cô giáo Trần Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự cảm kích đối với các công ty, nhà hảo tâm đã trao 2 chiếc xe đạp điện, 10 chiếc xe đạp, 10 quạt máy và rất nhiều phần quà khác đến các em học sinh. Em Lê Tự Phát (học sinh lớp 8/5, Trường THCS Võ Như Hưng) tâm sự: “Em mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo đến nỗi 3 mẹ con chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên đi. Có hôm trời nắng nóng nhưng em vẫn phải đi bộ đến trường. Nay được nhận chiếc xe đạp em rất vui và hứa sẽ học giỏi để đền đáp ân tình này”.