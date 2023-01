Gặp mặt thân mật người nước ngoài sinh sống tại Hội An

(QNO) - Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An vừa tổ chức gặp mặt thân mật gần 50 người nước ngoài đang tạm trú, sinh sống tại Hội An và đại diện bà con Việt kiều tại địa phương.

Hội An gặp mặt thân mật người nước ngoài và đại diện bà con Việt kiều tại địa phương. Ảnh: LÊ HIỀN

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo TP.Hội An thông tin tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương năm 2022; đồng thời bày tỏ tình cảm quý mến, sẻ chia, trân trọng của chính quyền và người dân thành phố đối với người nước ngoài đang tạm trú, sinh sống tại Hội An và đại diện bà con Việt kiều.

Lãnh đạo thành phố cho biết, trải qua hàng trăm năm, Hội An là vùng đất hội nhân, từng là nơi người nước ngoài đến giao lưu buôn bán, làm ăn, định cư lập nghiệp, để lại nhiều dấu ấn, góp phần làm phong phú các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc tại địa phương.

Quá trình hội nhập và phát triển, Hội An luôn chủ trương mở rộng mối quan hệ đối ngoại, tiếp biến văn hóa, không chỉ là một điểm đến cho du khách quốc tế mà còn là vùng đất an bình cho người nước ngoài định cư hoặc tạm trú, hòa nhập phát triển kinh tế, xây dựng đời sống cùng cư dân bản địa.

Kế thừa truyền thống ấy, trong giai đoạn hiện nay, Hội An luôn xác định người nước ngoài đang tạm trú, làm ăn sinh sống tại thành phố và bà con Việt kiều là thành phần cư dân của địa phương.

Trước tình cảm của thành phố, nhiều người nước ngoài và bà con kiều bào bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và cảm ơn TP.Hội An đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhất là thời điểm trong và sau dịch bệnh COVID-19. Các ý kiến cho rằng, Hội An là vùng đất an bình, thân thiện, hiền hòa, được người nước ngoài ưa thích và mong muốn được tạm trú hoặc sinh sống lâu dài.

Dịp này, lãnh đạo TP.Hội An gửi lời chúc mừng năm mới và tặng quà là đặc sản địa phương đến người nước ngoài và kiều bào nhân dịp tết cổ truyền của Việt Nam.