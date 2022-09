Gấp rút di dời dân tránh bão số 4

(QNO) - Các địa phương trên địa bàn Quảng Nam đang quyết liệt triển khai biện pháp ứng phó bão số 4, nhất là công tác di dời dân đến nơi an toàn.

Tại thị xã Điện Bàn, ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã cho biết, thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị ứng phó bão số 4 cơ bản hoàn tất. Thị xã đã chỉ đạo các địa phương có nguy cơ sạt lở, gần sông, biển như Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Phương… gấp rút lên phương án di dời dân. Dự kiến hơn 6.000 dân sẽ được di dời đến nơi ở kiên cố theo 2 phương án ở ghép và tập trung, trong đó ưu tiên phương án ở ghép.

Điện Bàn cũng đã làm việc với các khách sạn ven biển để dự lường tình huống xấu nhất có thể đưa dân vào tránh trú tập trung. “Từ hôm qua 25.9, người dân đã lo gia cố nhà cửa. Hiện tại, ngoài lực lượng của các xã, phường tuyên truyền lưu động bằng xe máy đến từng địa bàn dân cư, thị xã cũng bố trí 5 xe cơ động phát thanh liên tục để người dân chủ động phòng tránh bão” - ông Trần Úc thông tin.

Phường Điện Dương cho biết sẽ di dời hơn 300 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường, phấn đấu đến 17 giờ hôm nay 26.9 sẽ hoàn thành việc di dời. Về tình hình tàu thuyền, đến chiều qua 25.9, tất cả tàu thuyền lớn của Điện Dương (13 chiếc) đã vào neo đậu an toàn tại rừng dừa Cẩm Thanh ở TP.Hội An.

Tại phường Điện Ngọc, việc di dời dân chủ yếu tập trung đối tượng công nhân ở trọ, làm việc tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. Ông Phan Quang Quốc Huy - Chủ tịch UBND phường thông tin, địa phương đã lên danh sách di dời với khoảng 5.000 người, chủ yếu là công nhân và một số hộ gia đình gần biển. Phấn đấu đến 12 giờ ngày mai sẽ hoàn thành di dời.

* Tại Duy Xuyên, ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện xác định ứng phó với tinh thần Duy Xuyên sẽ nằm trong vùng tâm bão. Riêng tại vùng Đông, huyện xác định đây là vùng trọng điểm bị ảnh hưởng, chịu nhiều thiệt hại nên tập trung lớn lực lượng xung kích để hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.

“Trước 17 giờ chiều nay 26.9, huyện sẽ rà soát lại tình hình và đến trước 9 giờ sáng mai 27.9, tất cả hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão sẽ được di dời đến nơi an toàn” - ông Phan Xuân Cảnh khẳng định.

Khu vực các xã Duy Hải, Duy Nghĩa hiện nằm trong vùng dự án nên có nhiều ngôi nhà đã xuống cấp. Qua đánh giá sơ bộ, vùng Đông Duy Xuyên hiện có 887 hộ với 3.179 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ cao, mất an toàn. Lực lượng chức năng của huyện và các xã cũng đã rà soát nhà tạm bị dột nát cũng như các hộ dân nằm trong nguy cơ ảnh hưởng của nước biển, nước sông dâng để có phương án di dời phù hợp.

[VIDEO] - Vùng Đông Duy Xuyên khẩn trương ứng phó bão:

* Tại Tiên Phước, theo kế hoạch đối với tình huống bão mạnh, địa phương sẽ di dời hơn 15 nghìn người; đối với tình huống siêu bão sẽ di dời gần 22 nghìn người. Ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết, huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa và sơ tán người dân đến nơi an toàn.

“Tiên Phước cũng tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua sông suối khi có nước chảy xiết... Mỗi địa phương thành lập ít nhất một tổ xung kích cộng đồng với tối thiểu 10 thành viên để tập trung triển khai hiệu quả công tác phòng chống lụt bão” - ông Trầm Quế Hương thông tin.

Phòng Kinh tế - hạ tầng Tiên Phước cũng đang huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện để cắt tỉa hệ thống cây xanh công cộng; phối hợp các xã, thị trấn kiểm tra, khơi thông dòng chảy, dùng rọ đá kè gia cố các điểm sạt lở ở các tuyến giao thông, bờ kè sông Tiên… Đài truyền thanh cơ sở cũng tăng cường thời lượng phát sóng bản tin về mưa bão, đẩy mạnh tuyên truyền trong dân.

* Sáng nay 26.9, huyện Bắc Trà My họp trực tuyến với các xã, thị trấn để triển khai biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 4.

Theo ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, sáng cùng ngày huyện chỉ đạo tạm dừng toàn bộ cuộc họp, hội nghị không cần thiết để tập trung các biện pháp cấp bách ứng phó bão. Toàn huyện triển khai sơ tán 1.100 hộ dân với khoảng 7.000 người thuộc diện dễ bị tổn thương, sống gần khu vực sông suối; trong đó nhiều nhất là xã Trà Giác với gần 1.250 người. Việc sơ tán sẽ hoàn thành dứt điểm trước 9 giờ sáng mai 27.9.

Bắc Trà My cũng đã cấm hoạt động ghe thuyền đường thủy, nhất là trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, Sông Tranh 3 và các hồ đập thủy lợi Nước Rôn, Nước Rin... Tạm dừng thi công công các công trình, nhất là công trình kè, cầu cống ở các sông suối hoặc gần sông suối.

* Tại Phú Ninh, ông Trịnh Ngọc An - Trưởng phòng NN&PTNT huyện thông tin, các xã, thị trấn đang rà soát tất cả trường hợp nhà cửa không kiên cố để di dời người dân đến nơi an toàn.

Theo đó, Phú Ninh di dời hơn 1.200 hộ dân với 3.328 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy hiểm, nhất là vùng ven sông suối, vùng sạt lở, lũ quét. Trong đó, di dời tập trung 77 hộ là người già, neo đơn đến các trụ sở UBND xã. Còn lại sẽ theo hình thức xen ghép - tức từ các nhà không kiên cố sang các hộ dân lân cận có nhà kiên cố, nhà chắc chắn. Các địa phương tiếp tục triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhằm đảm bảo tất cả hộ dân phải có nơi tránh bão an toàn.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh có công điện yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường theo dõi diễn biến bão để kịp thời ứng phó với các tình huống; tổ chức truyền thông, thông tin đến nhân dân chủ động các biện pháp phòng tránh bão.

Hiện các xã, thị trấn đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ nhân dân ứng phó các sự cố; có phương án bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn ở khu vực ngập sâu, nguy hiểm...

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam hôm nay đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng phương án phòng chống bão Noru trên tinh thần chủ động, huy động tối đa lực lượng hỗ trợ dân. Huy động 100% quân số để sẵn sàng chống bão, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bão.

Công an cơ sở giúp dân chống bão. Ảnh: XUÂN MAI

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng”, lực lượng công an cơ sở xã, phường bám sát địa bàn đảm bảo an ninh trật tự; hỗ trợ dân chằng chống nhà cửa, tham gia di dời người dân, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn theo phương án của từng địa phương.

Các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự cơ động phối hợp chốt chặn, hướng dẫn, kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, nơi sạt lở nguy hiểm.

Đối với Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ công an các địa phương, công tác phòng chống bão gắn với việc đảm bảo an toàn nơi giam giữ.