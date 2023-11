Giảm nỗi lo ngã đổ cây xanh trong mùa mưa bão

Các đơn vị chức năng tại Hội An tăng cường việc xử lý các cây xanh đô thị, giảm thiểu tình trạng ngã đổ, gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản người dân, các hệ thống điện, hạ tầng kỹ thuật.

Khẩn trương cắt cây trước mùa mưa bão tại TP. Hôi An. Ảnh: L.H

Những năm vừa qua, mặc dù các đơn vị liên quan đã chủ động trong việc chặt tỉa cây xanh đô thị trước mùa mưa bão, nhưng Hội An vẫn không tránh khỏi tình trạng cây xanh bị ngã đổ khi bão lớn đổ bộ.

Chỉ tính trong năm 2022, cơn bão số 4 đã làm 3 cây xanh đô thị chưa kịp chặt tỉa, có tán lớn, nằm trên nền đất yếu ở đường Nguyễn Duy Hiệu bị ngã đổ vào đường dây điện, kéo theo hàng loạt trụ điện ngã đổ. Bão cũng đã làm đổ cây muồng tím, chắn ngang đường, trước Trường Tiểu học Sơn Phong, làm ảnh hưởng đến giao thông, đứt dây điện trung thế.

Tại trụ sở Đài Truyền thanh - truyền hình thành phố, cây xà cừ nhiều năm tuổi trong khuôn viên trụ sở UBND TP.Hội An đổ qua đã quật gãy trụ ăng ten, sau gần 1 năm mới khắc phục được sự cố này. Trên nhiều tuyến đường, các nhánh cây lớn gãy, đổ, làm hư hỏng hạ tầng, hư hỏng các dây dẫn điện, đường trục cũng làm ảnh hưởng đến việc cấp điện và khắc phục sau thiên tai.

Ngay từ đầu năm nay, UBND TP.Hội An đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và các địa phương tập trung rà soát, đánh giá tình hình, tiến hành phát quang, hạ độ cao, cắt tỉa các cành to, tán rộng, nhằm giảm thiểu rủi ro khi có thiên tai.

Tháng 5/2023, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn thành phố đã đề nghị các ngành, UBND các xã phường tập trung chặt tỉa cây xanh để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến lưới điện quốc gia khi có thiên tai.

Theo Phòng Quản lý đô thị thành phố, nhằm phòng ngừa cây xanh đô thị gãy đổ trong mùa mưa bão, đơn vị đã tổ chức họp với các cơ quan liên quan trên địa bàn, như Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông - Chi nhánh Hội An, Điện lực Hội An, các xã phường nội thị và các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Từ tháng 8 đến nay, Công ty CP Môi trường đô thị Hà Đông - Chi nhánh Hội An tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, cắt tỉa hệ thống cây xanh đô thị. Qua đó, đơn vị đã phát hiện cắt tỉa hàng trăm cây xanh đô thị, tránh sự cố cây xanh ngã đổ, nhất là những cây có nguy cơ để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn của các công trình và tài sản của người dân khi mưa bão.

Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, Điện lực Hội An cũng tăng cường kiểm tra phát hiện cây xanh vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, thông báo cho các bên liên quan để phối hợp chặt tỉa đúng quy định.

Ông Trần Trung Hưng – Phó phòng Quản lý đô thị Hội An cho biết: “Rút kinh nghiệm từ các năm, năm nay, từ rất sớm chúng tôi đã triển khai cho các đơn vị cắt tỉa cây xanh theo kế hoạch thành phố phê duyệt, tập trung vào các cây lớn trong nội thị, kể cả trong phố cổ.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng có cái khó, là chỉ có thể cắt tỉa theo mức độ, không thể cắt trọc. Vì cắt sớm, nếu cắt nhiều, người dân mất bóng mát, mất cảnh quan.

Hiện vẫn còn nhiều nơi có cây xanh nằm ngoài dự toán phê duyệt hoặc nằm trong khuôn viên của hộ dân, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị cần được các chủ thể chủ động xử lý trước mưa bão. Đây là việc cần thiết nhằm góp phần giảm thiệt hại về tài sản, tính mạng và ổn định các hoạt động khi có thiên tai, mưa bão xảy ra”.