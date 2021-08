Giữ an toàn cho chợ

Chợ là một trong những đầu mối có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19. Bằng nhiều cách, Hội An đang cố gắng giữ an toàn tối đa cho các chợ để bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu của người dân.

Người dân Hội An đi chợ theo phiếu trong thời gian giãn cách xã hội toàn thành phố để giảm thiểu mật độ tập trung trong cùng một thời điểm.Ảnh: Q.T

Với đặc thù không có siêu thị lớn, số cửa hàng bách hóa, thực phẩm cũng khá ít ỏi nên việc đảm bảo an toàn cho các chợ truyền thống tại địa phương có ý nghĩa cấp bách với TP.Hội An trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đi cùng với quyết định áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn thành phố, Hội An đã triển khai phát phiếu đi chợ để giảm thiểu mật độ người dân mua hàng trong cùng một thời điểm.

Phiếu đi chợ được tổ chức theo ngày chẵn, lẻ và phân chia ngày đi chợ theo từng khối phố hoặc thôn. Mỗi gia đình chỉ cử 1 người đi chợ theo ngày quy định trong phiếu, mỗi thẻ chỉ có giá trị 1 lần và người dân tự điền thông tin vào thẻ để tiện việc quản lý, phục vụ điều tra dịch tễ khi cần thiết.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thu (tiểu thương chợ Hội An), hàng hóa rau, củ, quả phục vụ cho người dân khi thực hiện Chỉ thị 16 không thiếu bởi luôn có các đầu mối trong địa bàn thành phố sẵn sàng cung ứng, chỉ sợ sức mua của người dân không cao sau khi đã mua sắm trữ dùng được vài ngày.

Nhằm tránh tình trạng lợi dụng nhu cầu của người dân để tăng giá các mặt hàng thiết yếu, UBND TP.Hội An đã có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh không được găm hàng đầu cơ, bán hàng không niêm yết giá và bán không theo giá niêm yết.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng khuyến cáo người dân nếu phát hiện trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh nào tự ý tăng giá bán hàng hóa thì báo ngay đến đường dây nóng Đội quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Quảng Nam) để xử lý.

Tại phường Thanh Hà, đoàn thanh niên cơ sở đã tổ chức chương trình “Shipper áo xanh” để đi chợ giúp mua nhu yếu phẩm trao tận nhà cho người dân.

Anh Nguyễn Vũ Cường - Bí thư Đoàn phường Thanh Hà cho hay: “Việc đi chợ giúp dân được thực hiện từ ngày 31.7, không chỉ áp dụng cho các trường hợp F1, F2 mà với cả với người dân trên địa bàn phường để khuyến khích người dân hạn chế ra ngoài phòng dịch. Chúng tôi cung cấp hai đầu mối liên lạc để người dân liên hệ, thông báo các mặt hàng cần mua trước 10 giờ sáng hằng ngày, sau đó anh em sẽ mua đúng các mặt hàng và trao tận tay từng nhà”.

Sau hai ngày thực hiện, đã có hàng chục đơn hàng của người dân được các “shipper áo xanh” kích hoạt thành công.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, với các khối phố đang là “điểm nóng” của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, trong trường hợp cần thiết chính quyền sẽ tổ chức các chợ di động để phục vụ người dân. Trong đó, từng khu vực cơ sở phải nắm chắc số lượng hàng cần thiết của người dân để thành phố tổ chức cung ứng hiệu quả, an toàn. Bên cạnh đó, Hội An cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho các đơn vị thiện nguyện tổ chức các “phiên chợ 0 đồng” chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.