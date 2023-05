Hai chiến sĩ cảnh sát cơ động nhặt được của rơi, trả lại người mất

(QNO) - Hai chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động nhặt được chiếc điện thoại đánh rơi và tìm cách liên hệ trả lại người mất.

Trao trả chiếc điện thoại đánh rơi cho anh Nguyễn Văn Duy. Ảnh: P.V

Ngày 30/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã trao trả lại tài sản đánh rơi là chiếc điện thoại trị giá hơn 20 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Duy (thị trấn Trà My, Bắc Trà My).

Trước đó tối 28/5, trong lúc tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự Khu quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (TP.Tam Kỳ), các chiến sĩ Alăng Nhiệt và Đinh Tiến Tài (chiến sĩ tham gia nghĩa vụ đang công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh) nhặt được chiếc điện thoại nói trên.

Hai chiến sĩ đã báo cáo chỉ huy đơn vị để rà soát thông tin, xác minh, sau đó liên lạc mời anh Nguyễn Văn Duy đến trụ sở đơn vị nhận lại chiếc điện thoại đánh rơi.

Trước đó, anh Duy cùng người thân đến tham quan Khu quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng thì đánh rơi điện thoại. Nhận lại tài sản, anh Duy gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chiến sĩ và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.