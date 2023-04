Hạn chế nợ đọng bảo hiểm xã hội tại Hội An: Ngành chức năng cùng vào cuộc

Khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật... là nhiệm vụ đang được các ngành chức năng tại TP.Hội An phối hợp thực hiện.

Hai đơn vị Công an thành phố và Bảo hiểm Xã hội TP.Hội An ký kết kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH. Ảnh: Mỹ Lệ

Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.Hội An, đến cuối năm 2022, TP.Hội An có 200 doanh nghiệp nợ đọng BHXH từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền 16,9 tỷ đồng. Số tiền nợ đọng BHXH còn khá cao đã ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Giám đốc BHXH thành phố cho biết, hiện nay, tuy tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát nhưng hoạt động kinh doanh du lịch - thương mại trên địa bàn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Một số cơ sở kinh doanh lưu trú đã tạm dừng hoạt động hoặc chuyển nhượng dẫn đến tình trạng nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng cao.

“Nguyên nhân chủ quan do ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT cũng như nhận thức về trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT của chủ sử dụng lao động còn hạn chế. Do vậy, việc đóng chậm, đóng thiếu hoặc trốn đóng BHXH, BHYT vẫn xảy ra. Đồng thời, do cơ chế mức xử phạt chậm đóng, chưa đóng, trốn đóng BHXH, BHYT chưa đủ răn đe” - ông Nguyễn Hồng Quang nói.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND thành phố đã có văn bản đề nghị thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, đơn vị sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định, tránh tình trạng nợ đóng, chậm đóng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

UBND thành phố cũng giao Công an thành phố phối hợp với BHXH thành phố tăng cường công tác chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các xã phường thường xuyên nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo đó, Công an TP.Hội An và BHXH thành phố đã ký kết kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN nhằm triển khai hiệu quả các quy định của pháp luật trên lĩnh vực BHXH.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an thành phố cho biết: “Việc xử lý các hành vi vi phạm bằng chế tài hành chính còn nhẹ, không đủ sức răn đe. BHXH cấp huyện không có thẩm quyền khởi kiện ra tòa đối với các đơn vị nợ đọng lớn, kéo dài.

Sự phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức thực hiện Luật BHXH, BHYT chưa thường xuyên, xử lý sau kiểm tra chưa được quan tâm đúng mức... đã tạo lỗ hổng để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm”.

Bà Lê Phương Đức - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An cho hay, thời gian qua phòng đã chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động theo quy định.

Đồng thời phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN cho người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Hằng năm, phòng đều tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chính sách pháp luật về BHXH, Luật Việc làm tại 15 - 20 doanh nghiệp trên địa bàn có số lao động lớn.

Qua đó, đề xuất UBND thành phố có giải pháp để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi trốn đóng, nợ đóng, chiếm dụng BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.