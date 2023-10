HĐND tỉnh khảo sát công tác hỗ trợ khắc phục thiên tai tại Nam Trà My

(QNO) - Ngày 24/10, Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình hỗ trợ khắc phục thiên tai và tiến độ thực hiện công trình khắc phục thiên tai tại huyện Nam Trà My từ năm 2021 đến nay. Tham gia đoàn khảo sát có đại diện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Đường giao thông liên xã Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh, huyện Nam Trà My có tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng sẽ được hoàn thiện năm 2024.

Theo UBND huyện Nam Trà My, ảnh hưởng bão số 10 năm 2020, trên địa bàn huyện có 134 hộ gia đình có nhà bị hư hỏng, thiệt hại được đề xuất hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan. Trong đó, có 74 hộ có nhà bị trôi, sập hoàn toàn hoặc thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ làm lại nhà ở với tổng số tiền hơn 13,4 tỷ đồng; 55 hộ có nhà bị hư hỏng nặng, thiệt hại từ 30 - 70% được hỗ trợ tổng số tiền 550 triệu đồng.

Đoàn công tác Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại khu dân cư Bằng La (xã Trà Leng, Nam Trà My).

Khắc phục hậu quả bão số 4 năm 2022, Nam Trà My có 24 hộ được hỗ trợ 480 triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay, huyện Nam Trà My được giao nhiệm vụ triển khai 23 dự án khắc phục thiên tai và phòng chống sạt lở các công trình hạ tầng và dân sinh với tổng mức đầu tư hơn 499 tỷ đồng. Đến nay, địa phương có 12/23 dự án đã quyết toán hoặc bàn giao đưa vào sử dụng với tổng số tiền đã giải ngân hơn 300 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch.

Kè bê tông chống sạt lở bờ sông đoạn qua Trường Tiểu học Trà Leng (xã Trà Leng, Nam Trà My) chuẩn bị nghiệm thu.

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của huyện Nam Trà My trong việc huy động các nguồn lực khắc phục thiên tai và tiến độ thực hiện công trình khắc phục thiên tai; đồng thời đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, xem xét những đề xuất của địa phương để có quyết sách đẩy nhanh tiến độ các dự án trong thời gian tới.