HĐND TP.Tam Kỳ thông qua 4 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000

(QNO) - Chiều nay 8.11, HĐND TP.Tam Kỳ tổ chức kỳ họp thứ 4 - kỳ họp đột xuất để xem xét và thông qua nghị quyết về các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố.

Kỳ họp đột xuất HĐND TP.Tam Kỳ thông qua các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch. Ảnh: X.P

Theo đó, HĐND thành phố đã thông qua 4 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, bao gồm đồ án quy hoạch phân khu 1 - phân khu nông nghiệp sinh thái tại khu vực ngoại thị phía nam thành phố (Tam Ngọc, Trường Xuân). Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 3 - phân khu nhà ở tại khu vực nội thị phía nam thành phố (An Sơn, Hòa Hương). Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 4 - phân khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ khu vực trung tâm nội thị thành phố (An Sơn, Phước Hòa, An Xuân, An Mỹ). Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 5 - phân khu hành chính, chính trị, văn hóa, giáo dục của tỉnh (Tân Thạnh, An Mỹ, Phước Hòa, Hòa Thuận).

HĐND thành phố cũng đã cho ý kiến, thông qua 13 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; trong đó 9 khu dân cư, 2 công viên, 1 tuyến phố, khu trung tâm hành chính phường An Phú.