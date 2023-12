Hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho hộ kinh doanh thịt chó tại Hội An

Đại diện UBND TP.Hội An, UBND phường Cẩm Phô và hộ kinh doanh Phạm Văn Quyết cùng ký cam kết chuyển đổi mô hình kinh doanh, chấm dứt buôn bán thịt chó. Tham dự buổi ký kết có Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu (FOUR PAWS) tại Việt Nam.

Đây là chương trình nằm trong dự án “Xây dựng Hội An thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại”, được thực hiện trên địa bàn thành phố từ tháng 9/2022 đến hết tháng 12/2023, do FOUR PAWS tại Việt Nam viện trợ không hoàn lại với tổng vốn hơn 1,1 tỷ đồng; trong đó bao gồm cả nguồn hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, tạo sinh kế mới.

Theo đó, hộ ông Phạm Văn Quyết có địa chỉ kinh doanh tại tổ 3 (khối Xuân Hòa, phường Cẩm Phô) đã cam kết chấm dứt việc buôn bán thịt chó từ ngày 5/12/2023 và đã tiến hành tháo biển hiệu của quán ngay sau khi thực hiện cam kết.

Đồng thời, hộ ông Quyết cũng nhận được sự hỗ trợ để chuyển đổi sinh kế từ dự án. Phường Cẩm Phô cam kết tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các cam kết của chủ hộ kinh doanh trên địa bàn phường; tạo kiện để hộ kinh doanh tham gia các lớp đào tạo, hướng dẫn thay đổi sinh kế.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, trong gần 2 năm triển khai thực hiện dự án, chính quyền thành phố đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng dân cư, ngày càng có nhiều người dân Hội An từ chối không tiêu thụ thịt chó, mèo.

Dự án xây dựng Hội An là địa phương du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo và hỗ trợ loại trừ bệnh dại do FOUR PAWS thực hiện phù hợp với định hướng xây dựng và phát triển thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch của Hội An.

Lãnh đạo TP.Hội An cũng mong muốn, thời gian tới FOUR PAWS xem xét, hỗ trợ chuyển đổi sinh kế đối với 2 cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo còn lại trên địa bàn thành phố.