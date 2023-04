Hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh: Phát sinh kinh phí vì lao động tự do tăng cao

Thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 45 ngày 22/7/2021. Số người được hỗ trợ tăng cao nên đã phát sinh khoản kinh phí khá lớn so với dự kiến. Tại Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 13 khóa X vào ngày 21/3 đã xem xét thông qua vấn đề này.

Người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 được hỗ trợ từ chính sách là niềm động viên kịp thời. Ảnh: D.L

Kinh phí phát sinh hơn 117 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 13 diễn ra vào ngày 21/3, số liệu thống kê đến ngày 7/3/2023, các địa phương đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết số 45 cho 126.294 người (trong đó có 106.475 người là lao động tự do và 19.819 người cách ly tập trung), kinh phí đã chi hỗ trợ hơn 159,4 tỷ đồng, tăng so với dự kiến là 117,4 tỷ đồng. Số người, số tiền tăng so với dự kiến tại Nghị quyết số 45 thuộc đối tượng lao động tự do.

Khi số tiền, số người tăng cao, UBND tỉnh đã có Quyết định số 190 ngày 19/1/2023, thành lập 2 đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (LĐ) không giao kết hợp đồng LĐ (LĐ tự do) theo Nghị quyết số 45. Các đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH làm trưởng đoàn, kiểm tra trực tiếp tại các địa phương và kiểm tra tại nhà người LĐ.

Ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thông tin, 2 đoàn trực tiếp làm việc với 16 huyện, thị xã, thành phố. Huyện Đông Giang và Tây Giang do số LĐ tự do ít không trực tiếp làm việc, các địa phương báo cáo về Sở LĐ-TB&XH; đã trực tiếp kiểm tra, xác minh đối với 824 LĐ tự do, trong đó có 452 LĐ tự do làm việc tại TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi (sáng đi, chiều về).

Qua kiểm tra, xác minh, 100% LĐ tự do được hỗ trợ đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 45 về thủ tục hồ sơ, số tiền hỗ trợ, thời gian mất việc phù hợp với thời gian các địa phương trong và ngoài tỉnh ban hành các quyết định thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, một số người LĐ không nhớ cụ thể số tiền được hỗ trợ.

Các đoàn kiểm tra đã đề nghị địa phương làm việc lại với từng LĐ để xác minh số tiền hỗ trợ đã nhận. Đến thời điểm hiện nay toàn bộ LĐ mà các đoàn kiểm tra đã kiểm tra, xác minh đã nhận đủ số tiền theo các quyết định phê duyệt và danh sách ký nhận.

Các huyện, thị xã, thành phố đã trực tiếp kiểm tra, xác minh với khoảng 10.000 người là LĐ tự do, trong đó có 4.590 LD tự do làm việc tại TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi (sáng đi, chiều về) và tổ chức rà soát, chấm trùng đối với toàn bộ hồ sơ của 106.475 LĐ tự do đang lưu trữ tại địa phương.

Qua kiểm tra, rà soát, chấm trùng từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 45 đến nay và qua công tác kiểm toán, LĐ tự do được hỗ trợ đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 45. Các địa phương đã cam kết về thủ tục hồ sơ, số tiền hỗ trợ, thời gian mất việc phù hợp với thời gian các địa phương trong và ngoài tỉnh ban hành các quyết định thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Tuy nhiên, các địa phương cũng đã phát hiện 1.008 trường hợp (trong đó Kiểm toán Nhà nước phát hiện 752 trường hợp) không đúng đối tượng (đã được hỗ trợ đối với LĐ làm việc có hợp đồng LĐ hoặc các chính sách khác theo Nghị quyết 68 ngày 1/7/2021 của Chính phủ), các địa phương đã kịp thời ban hành quyết định điều chỉnh, quyết định thu hồi đối với 1.008 trường hợp với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH, trong thời gian đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 45, một số địa phương còn lúng túng trong việc xác định đối tượng là LĐ tự do, đặc biệt là các nhóm nghề, công việc không quy định cụ thể trong Nghị quyết số 45, Quyết định số 2056 của UBND tỉnh nhưng thuộc khu vực bị phong tỏa, giãn cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên LĐ bị mất việc làm, mất nguồn thu nhập.

Việc lập thủ tục, hồ sơ để hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly tập trung, nhất là những cơ sở cách ly tập trung sử dụng nguồn xã hội hóa, không thu tiền ăn của người cách ly ở một số địa phương còn lúng túng, vướng mắc.

Khi bổ sung nhóm LĐ tự do làm việc ở các tỉnh, thành phố và LĐ đang làm việc hoặc tạm trú tại khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 được hỗ trợ theo Nghị quyết số 45, số hồ sơ đề nghị hỗ trợ tăng mạnh ở các địa phương.

Thống nhất đề xuất

Tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X, bà Trần Thị Bích Thu - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 45. Theo đó, Ban Văn hóa - xã hội thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 45 là hơn 159,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong đó, kinh phí hỗ trợ cho đối tượng cách ly tập trung hơn 16,9 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do hơn 142,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Văn hóa - xã hội cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ tham mưu trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét theo thẩm quyền quy định, không xử lý kịp thời việc phát sinh số lượng đối tượng và kinh phí tại thời điểm còn hiệu lực của nghị quyết, dẫn đến phải báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng nội dung hỗ trợ đều được thực hiện từ cơ sở trong tình hình dịch bệnh phức tạp nên chậm báo cáo. Sau khi HĐND tỉnh thống nhất kinh phí hỗ trợ, UBND tỉnh sẽ giám sát việc thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X, đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất với nội dung báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Đại biểu đã đồng ý thống nhất kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện và xã theo đúng quy định.