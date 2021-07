Hỗ trợ người dân vùng thiên tai

Bằng nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng, thông qua dự án “Ứng phó với thiên tai tại Việt Nam”, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã kịp thời hỗ trợ giúp người dân vùng thiên tai Quảng Nam có thêm điều kiện ổn định cuộc sống sau thiên tai, bão lũ.

Đại diện các hộ dân hưởng lợi từ dự án chia sẻ tại hội thảo tổng kết dự án “Ứng phó với thiên tai tại Việt Nam”. Ảnh: H.LIÊN

Người dân hưởng lợi

Báo cáo của UNDP tại Việt Nam cho thấy, sau thời gian triển khai dự án “Ứng phó với thiên tai tại Việt Nam”, UNDP đã hỗ trợ Quảng Nam tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng giúp 1.285 hộ nghèo và cận nghèo hưởng lợi, góp phần cải thiện đời sống, khắc phục thiệt hại hậu quả do thiên tai, bão lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở và gần 695 triệu đồng hỗ trợ bộ dụng cụ gia đình. Có gần 3.000 người dân hưởng lợi, chủ yếu ở các địa phương của Đại Lộc, Tiên Phước, Núi Thành, Duy Xuyên và TP.Tam Kỳ.

Với mục tiêu cải thiện điều kiện sống của các hộ gia đình dễ bị tổn thương do ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt ở 5 tỉnh miền Trung, gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi, dự án “Ứng phó với thiên tai tại Việt Nam” được triển khai từ ngày 5.12.2020 đến 30.4.2021. Thông qua 3 hợp phần chính: hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp về sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình để đảm bảo cuộc sống an toàn và ổn định sau thiên tai; hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu cho hộ gia đình thông qua các bộ dụng cụ gia đình có tính đến các vấn đề về giới; cải thiện điều kiện sống của các hộ gia đình dễ bị tổn thương do ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt, dự án đã giúp hơn 2.300 hộ dân được hưởng lợi, góp phần cải thiện cuộc sống sau thiên tai.

Ông Phan Công Ry - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, để triển khai dự án “Ứng phó với thiên tai tại Việt Nam”, UBND tỉnh giao đơn vị trực tiếp ký kết thỏa thuận hợp tác với UNDP tại Việt Nam nhằm hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng thiên tai bị ảnh hưởng trực tiếp qua các đợt bão lũ năm 2020.

Việc xét chọn hộ được hưởng lợi đều dựa trên tiêu chí của dự án, thông qua họp xét ở cơ sở, đảm bảo đúng quy định và có sự tham gia giám sát của các đơn vị, chính quyền địa phương. Trên cơ sở đánh giá thiệt hại, đề xuất của hội chữ thập đỏ và địa phương, các tình nguyện viên sẽ khảo sát, đánh giá để xác minh đảm bảo theo tiêu chí, quy định hưởng lợi.

“Chúng tôi còn tổ chức các lớp tập huấn nhanh về kỹ thuật sửa chữa nhà có khả năng chống chịu thiên tai, kịp thời cấp phát kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà và hỗ trợ bộ dụng cụ gia đình phục vụ cho việc phòng chống thiên tai” - ông Ry cho biết.

Cần nhân rộng

Tại buổi tiếp đoàn cán bộ UNDP tại Việt Nam mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao những đóng góp, hỗ trợ của UNDP tại Quảng Nam, đặc biệt là các dự án nhân đạo, từ thiện được triển khai thời gian qua.

Đồng thời cho rằng, năm 2020 Quảng Nam liên tục xảy ra thiên tai, dịch bệnh phức tạp, nhiều chương trình, dự án của UNDP tại Việt Nam đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp người dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

Người dân vùng thiên tai Quảng Nam nhận các bộ dụng cụ hỗ trợ từ dự án “Ứng phó với thiên tai tại Việt Nam”. Ảnh: RY PHAN

Đồng chí Trần Văn Tân cho biết, qua đánh giá từ cơ sở cho thấy, người dân rất hài lòng đối với dự án “Ứng phó với thiên tai tại Việt Nam” do UNDP tại Việt Nam triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Bởi không chỉ hỗ trợ kịp thời, dự án còn đáp ứng nhu cầu của người dân vùng thiên tai trong thời điểm khó khăn nhất.

Thông qua hoạt động hỗ trợ, dự án giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguồn kinh phí sửa chữa, gia cố nhà an toàn, bổ sung dụng cụ gia đình cần thiết khi thiên tai xảy ra, góp phần ổn định cuộc sống của người dân sau thiên tai.

“Mặc dù giá trị hỗ trợ từng căn nhà không lớn nhưng sự kịp thời của dự án giúp người dân có thêm điều kiện trang trải và ổn định cuộc sống sau thiên tai, bão lũ” - đồng chí Trần Văn Tân nhấn mạnh.

Để chương trình tiếp tục được phối hợp triển khai hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân mong muốn UNDP tại Việt Nam mở rộng quy mô thực hiện phù hợp theo từng đối tượng, vùng miền, nhất là vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn.

Thời gian qua, miền núi ghi nhận liên tiếp các đợt xảy ra thiên tai, bão lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và ổn định dân cư của cộng đồng. Thời gian tới, bên cạnh duy trì, hỗ trợ các nhóm dự án trước đây, mong UNDP tại Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, xây dựng thêm nhiều dự án mới, giúp người dân vùng thiên tai có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng chính sách nhiều hơn, đáp ứng theo các mục tiêu hỗ trợ phục hồi tái thiết sau thiên tai, thảm họa