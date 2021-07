(QNO) - Để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 22.7, UBND tỉnh ban hành Công văn 4586 yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện các nội dung liên quan.

Theo đó, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1956 (ngày 14.7.2021) của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và các đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.



Thường xuyên cập nhật dữ liệu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác hỗ trợ các đối tượng trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt trong các cơ sở điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy. Có biện pháp phòng chống dịch an toàn đối với khách đến thăm; không tiếp nhận đối tượng mới. Trường hợp phải tiếp nhận khẩn cấp thì cơ sở kịp thời báo cáo Sở Y tế để chỉ đạo xét nghiệm, bố trí nơi cách ly theo quy định về phòng chống dịch Covid-19; phân công cán bộ, nhân viên luân phiên chăm sóc đối tượng, bảo đảm an toàn, không để lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở.

Các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; cập nhật thông tin, số liệu báo cáo tình hình và kết quả thực hiện.

UBND các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68, Quyết định số 23. Triển khai ngay việc rà soát, thống kê, chi trả cho các đối tượng hỗ trợ, đặc biệt là các đối tượng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền; cập nhật thông tin, số liệu báo cáo tình hình và kết quả thực hiện.