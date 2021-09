Hỗ trợ thí sinh dân tộc thiểu số tại kỳ thi THPT quốc gia

(QNO) - Huyện Bắc Trà My và Nam Trà My đã có những hoạt động thiết thực hỗ trợ thí sinh (TS) dân tộc thiểu số tham gia kỳ thi THPT quốc gia lần này tại cụm thi Đà Nẵng.

Để đón các em học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng Trà My đến thi, Ban quản lý Ký túc xá phía Đông (khu vực quận Ngũ Hành Sơn) và Ký túc xá phía Tây (khu vực quận Liên Chiểu) đã lên phương án tổ chức, triển khai kế hoạch chi tiết, cụ thể. Các bạn tình nguyện viên khu vực này cũng đã được tập huấn rất kỹ để nhận nhiệm vụ đến từng phòng hướng dẫn các TS ổn định chỗ ăn ở.

Tình nguyện viên giúp thí sinh ổn định chốn ăn ở để chuẩn bị bước vào kỳ thi.

Kỳ thi THPT quốc gia 2015, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa Bắc Trà My có 40 TS tham dự; trong đó, 2 TS đi cùng với người nhà, 38 TS còn lại được chia làm 2 đoàn do 3 giáo viên phụ trách. Thầy Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng đoàn hướng dẫn, Tổ trưởng tổ quản lý Nội trú chia sẻ, từ ngày 1 - 28.6, trường đã tổ chức luyện thi, dạy phụ đạo cho học sinh như một cách “giữ chân” các em lại trường. Sáng ngày 29.6, nhà trường thuê xe đưa các em ra Đà Nẵng.

Trong chuyến đi này, UBND huyện Bắc Trà My hỗ trợ mỗi em 300.000 đồng. Trong suốt 6 ngày ở tại ký túc xá, mỗi em được hỗ trợ suất cơm trưa, tối; 6 hộp sữa và nước uống. Trước khi đi thi, nhà trường đã tập hợp các em để dặn dò, chuẩn bị các thứ như: chiếu, mền, vật dụng cá nhân… để có thể giảm một phần chi phí khi đi xa. Thầy Sỹ cho biết thêm, sau khi được tư vấn, hướng dẫn và xác định cơ bản trình độ học tập, các em chủ yếu đăng ký dự thi vào trường Sư phạm (ngành Sư phạm Mầm non, Sư phạm Địa…) và Thể dục thể thao.

Chuẩn bị chu đáo các điểm thi ở vùng xa Quảng Nam- Đà Nẵng Thứ trưởng Bùi Văn Ga yêu cầu, cần đặc biệt quan tâm, hỗ trợ kịp thời các thí sinh, điểm thi khu vực miền núi Quảng Nam - Đà Nẵng. Không được để bất kỳ thí sinh nào vắng mặt vì những lý do có thể lường trước. Thứ trưởng Bùi Văn Ga lưu ý, đối với 7/14 điểm thi địa phương đặt tại các huyện miền núi của Quảng Nam, Ban chỉ đạo phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong việc vận chuyển đề thi trên quãng đường khá xa. Tại các điểm này, phải chú ý thực hiện đúng quy trình, kiểm tra trước sau kỹ lưỡng để không nhầm đề môn thi. Tại các điểm thi, thí sinh được hỗ trợ chỗ ở, sinh hoạt trong ký túc xá. Đối với các thí sinh ở trọ bên ngoài, lãnh đạo các cụm thi đã lưu trữ địa chỉ, số điện thoại để liên lạc nhằm đảm bảo không có trường hợp nào vắng mặt trong cuộc thi. Theo đại diện Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết, hiện toàn bộ thí sinh 7 điểm thi miền núi đã được “tập kết” đầy đủ gần khu vực điểm thi. Bên cạnh đó, thời điểm thí sinh dự thi THPT quốc gia cũng là cao điểm mùa du lịch hè tại Đà Nẵng. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp sức mùa thi, tình nguyện viên cần chú trọng hướng dẫn thí sinh ở xa những địa điểm trọ và sinh hoạt hợp lý. Đặc biệt, việc đảm bảo an ninh, an toàn giao thông cần thắt chặt, tránh để xảy ra trường hợp thí sinh không đến được trường thi hoặc chậm giờ thi. T.B (theo chinhphu.vn)

Đoàn dự thi Trường THPT Nam Trà My lần này ở tại Khu ký xá phía Tây để thuận tiện cho các em dự thi tại Hội đồng thi trường Đại học Sư phạm. Cả trường có 26 học sinh đăng ký dự thi cụm liên tỉnh; trong đó có 6 TS tự do, 14 TS người Kinh và 6 TS người dân tộc thiểu số do giáo viên đưa đi. Cô Đinh Thị Xuân - Phó Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp đưa các em đi thi chia sẻ: “Cô trò đã xuất phát vào chiều 28.6, vì không có chuyến xe bus từ Nam Trà My đến Đà Nẵng nên phải xuống Tam Kỳ nghỉ tại nhà người quen, đến sáng 29 ra Đà Nẵng. Trong chuyến đi lần này, UBND huyện hỗ trợ cả đoàn 5 triệu đồng. Khu ký túc xá rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, yên tĩnh thuận lợi cho các em sinh hoạt và ôn tập bài nhẹ nhàng tại chỗ, tạo tâm lý thỏa mái trước khi thi”.

Được biết, do điều kiện đi lại khó khăn, các vùng, huyện miền núi thi tại cụm địa phương được nhận cùng lúc đề thi của 8 môn. Vì vậy, các trường được chỉ đạo phải thực hiện thận trọng tất cả các công việc, chấp hành nghiêm lịch thi, tránh nhầm lẫn, sai sót trong mở túi đề thi.

BÙI THỊ THANH MINH