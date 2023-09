Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản thăm Phố cổ Hội An

(QNO) - Chiều nay 23/9, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Nhà nước Việt Nam, Hoàng Thái tử hoàng gia Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đã đến thăm Phố cổ Hội An.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng phu nhân tiếp đón Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương. Ảnh: T.Q

Chủ trì lễ đón Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và phu nhân. Cùng tham dự buổi tiếp đón có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành và TP.Hội An.

Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản tham quan Phố cổ Hội An cùng lãnh đạo tỉnh. Ảnh: T.Q

Các em học sinh TP.Hội An đón chào Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản. Ảnh: T.Q

Tại buổi tiếp kiến, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường bày tỏ niềm vui và vinh dự chào đón Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói, đô thị cổ Hội An là minh chứng sống động cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, từ mối lương duyên của Công nữ Ngọc Hoa với thương nhân Nhật Bản - Araki Sotaro cách đây hơn 400 năm. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chúc chuyến viếng thăm thành công tốt đẹp, để lại cho Hoàng Thái tử và Công nương những ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người Quảng Nam.

Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko tham quan mô hình Châu Ấn Thuyền. Ảnh: T.Q

Đoàn chụp hình lưu niệm bên Châu Ấn Thuyền. Ảnh: T.Q

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Quảng Nam, bày tỏ vui mừng khi được thăm lại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hoàng Thái tử Akishino chia sẻ đây là lần thứ 3 ông đến Việt Nam và là lần đầu tiên đến thăm phố cổ Hội An. Trước đây, ông biết đến di sản Hội An qua chuyện kể và báo chí, đây là cơ hội để ông và phu nhân trải nghiệm di sản văn hóa nổi tiếng thế giới này.

Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko trao đổi cùng hướng dẫn viên các thông tin liên quan đến phố cổ Hội An. Ảnh: T.Q

Đến nay, Quảng Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 2 địa phương của Nhật Bản là tỉnh Nagasaki (năm 2017) và TP.Kinokawa, tỉnh Wakayama (năm 2021). Cạnh đó, TP.Hội An cũng duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị với các thành phố của Nhật Bản như TP.Nagasaki, TP.Oda, TP.Sakai.

Hoàng thái tử Akishino vẫy chào người dân ven đường. Ảnh: T.Q

Sau buổi tiếp kiến, Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko cùng lãnh đạo tỉnh đã đến thăm Châu Ấn Thuyền do chính quyền tỉnh Nagasaki trao tặng cho thành phố Hội An vào năm 2017 để minh chứng cho lịch sử giao thương giữa thương nhân Nhật Bản tại thương cảng Hội An trong thế kỷ 16 - 17.

Châu Ấn thuyền còn gắn với chuyện tình nàng Công nữ Ngọc Hoa của nước Nam và chàng thương nhân Araki Sotaro đến từ xứ sở hoa anh đào.

Đoàn ghé thăm Nhà trưng bày Nhật Bản và xem trình diễn trà đạo. Ảnh: T.Q

Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko cùng Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và phu nhân trên tầng hai một ngôi nhà cổ. Ảnh: Q.T

Hoàng thái tử Akishino và Công nương Kiko ghé thăm Chùa Cầu và nghe thuyết minh về quá trình tu bổ di tích này. Ảnh: T.Q

Tiếp đó, đoàn đã ghé thăm Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản tại Hội An và Chùa Cầu. Đây đều là những công trình mang đậm dấu ấn bang giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hoàng Thái tử Akishino bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Quảng Nam, bày tỏ vui mừng khi được thăm lại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: T.Q

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì tiệc chiêu đãi Hoàng Thái tử Akishino và đoàn Hoàng gia Nhật Bản ghé thăm Quảng Nam. Ảnh: T.Q

Chuyến thăm của Hoàng thái tử Akishino và Công nương Kiko theo lời mời của Nhà nước Việt Nam từ ngày 20 - 25/9, diễn ra vào dịp Việt Nam và Nhật Bản có các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023). Hoàng thái tử Akishino, 58 tuổi, là con trai thứ hai của Thượng hoàng Akihito với Thượng hoàng hậu Michiko. Ông là em trai của Nhật hoàng Naruhito.

[VIDEO] Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko ghé thăm Hội An, Quảng Nam