Học sinh tham gia ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông

(QNO) - Dùng chính hình ảnh của học sinh vi phạm an toàn giao thông để tuyên truyền, cán bộ của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tạo được sự chú ý đối với hơn 1.200 học sinh tại tiết ngoại khóa tuyên truyền về an toàn giao thông tại Trường THPT Hùng Vương (xã Bình An, huyện Thăng Bình) vào sáng nay 29/1.

Phát những tấm thiệp chúc mừng năm mới có kèm thông điệp tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh: C.Q

Tại tiết ngoại khóa, các học sinh được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh phổ biến các quy định về an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng đội mũ bảo hiểm đúng cách, xử lý một số tình huống khi tham gia giao thông.

Cán bộ tuyên truyền của Phòng CSGT đã chuẩn bị sẵn nội dung trình chiếu, kết hợp tương tác hỏi đáp, tạo được sự hào hứng cho học sinh. Đặc biệt, CSGT đã dùng chính hình ảnh vi phạm của học sinh trong trường để thông tin tuyên truyền, tăng sức hấp dẫn cho việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Học sinh trường THPT Hùng Vương hào hứng tham gia tương tác tại buổi tuyên truyền. Ảnh: C.Q

Dịp này, Phòng CSGT tặng nhiều mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh trong trường. Các tấm thiệp chúc mừng năm mới kèm thông điệp tham gia giao thông an toàn, các kênh tiếp nhận phản ánh thông tin về trật tự an toàn giao thông thông qua số điện thoại đường dây nóng, mã QR Fanpage, Zalo của Phòng CSGT được cấp phát cho cán bộ giáo viên, học sinh trong nhà trường.

[VIDEO] - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tuyên truyền an toàn giao thông tại trường THPT Hùng Vương sáng nay 29/1:

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho hay, Trường THPT Hùng Vương ngay bên quốc lộ 1, là nơi tiếp giáp giữa vùng Đông Nam và Tây Nam Thăng Bình, cửa ngõ dẫn vào TP.Tam Kỳ, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

“Thời gian qua, nhà trường thường xuyên phối hợp với Phòng CSGT để tăng cường tuyên truyền kiến thức, trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh trong trường. Trước thềm Tết Nguyên đán, Phòng CSGT đã tập trung đổi mới hình thức, tăng cường tần suất tuyên truyền. Trong đó, chú trọng tại các trường học để các em có được nhận thức tốt hơn, đảm bảo an toàn giao thông cho chính mình khi đến trường và trong sinh hoạt hàng ngày” - Thượng tá Phan Thanh Hồng cho hay.

Hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông. Ảnh: C.Q

Cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Tại trường THPT Tố Hữu (huyện Nam Giang) với sự tham dự của hơn 500 học sinh, cán bộ giáo viên nhà trường.