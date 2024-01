Hội An có gần 3.700 người hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng nhận chế độ quà tết

UBND TP.Hội An vừa ban hành quyết định về việc chi chế độ quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho người thụ hưởng chính sách, xã hội và một số thành phần khác.

Theo đó, người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng trên địa bàn Hội An được hỗ trợ quà tết 200 nghìn đồng/người.

Thống kê, toàn thành phố có 3.692 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng được UBND thành phố hỗ trợ quà tết, chưa bao gồm những trường hợp đã có quyết định nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 1 và 2 năm 2024 nhưng chưa nộp hồ sơ.

Hiện nay, Bưu điện TP.Hội An đang phối hợp với BHXH thành phố và các xã phường thực hiện chi chế độ quà tết của UBND thành phố cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận bằng tiền mặt tại điểm chi trả của Bưu điện Hội An, trong đó người thụ hưởng trên địa bàn phường Cẩm An và xã Cẩm Thanh sẽ nhận tại điểm văn hóa xã tại địa phương.