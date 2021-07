Hội An, Điện Bàn lập 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Từ ngày 26.7, áp dụng Chỉ thị 16 đối với phường Tân An, Thanh Hà và một thôn của xã Cẩm Hà

QUỐC TUẤN | 25/07/2021 - 10:37

(QNO) - Sáng nay 25.7, tại TP.Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo TP.Hội An, thị xã Điện Bàn và các ngành liên quan về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Lãnh đạo tỉnh thống nhất áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với các địa phương của Hội An gồm phường Tân An, Thanh Hà và thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà) từ 0 giờ ngày mai 26.7.