Hội An gặp mặt đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ

Chương trình nghệ thuật tri ân liệt sĩ, người có công tại Khu di tích An ninh khu V

TÂM ĐAN | 24/07/2022 - 15:25

(QNO) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, tối 23.7, tại Khu di tích An ninh khu V, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Cục Chính trị và Công tác Đảng - Bộ Công an phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Giữ trọn lời thề”, nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc.