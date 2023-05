Hội An: Hội LHPN phường Cửa Đại đoạt giải Nhất hội thi "Vũ điệu khỏe đẹp"

(QNO) - Chiều 14/5, tại Công viên văn hóa Hội An, Hội LHPN TP.Hội An tổ chức phát động phong trào dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ Hội An đồng thời tổ chức hội thi dân vũ "Vũ điệu khỏe đẹp".

Một tiết mục trình diễn tại hội thi. Ảnh: H.S

Hội LHPN các xã, phường trên địa bàn thành phố đã biểu diễn phần thi bắt buộc và tự chọn. Trong đó, phần thi bắt buộc trang phục biểu diễn là áo dài truyền thống.

Kết quả, đơn vị Hội LHPN phường Cửa Đại đoạt giải Nhất, Hội LHPN phường Thanh Hà đoạt giải Nhì, các đơn vị Sơn Phong và Cẩm Thanh đồng giải Ba.

Lãnh đạo TP.Hội An, Hội LHPN tỉnh trao giải Nhất cho Hội LHPN phường Cửa Đại. Ảnh: H.S

Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hội An khoẻ đẹp toàn diện