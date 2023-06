(QNO) - Việc Hội An trở thành đại diện tích cực cho sứ mệnh của Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu sẽ tăng sức hấp dẫn trong khu vực và quốc tế đối với các nhà đầu tư kinh tế và các bên liên quan.

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan văn hóa trong và ngoài tỉnh. Ảnh: K.L

Chiều 16/6, UBND TP.Hội An phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề: “Hội An - Hướng đến thành phố sáng tạo”. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cùng đại diện một số thành phố sáng tạo đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định, TP.Hội An hội đủ điều kiện về tiềm năng, nguồn lực để được tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN). Bởi đây là thành phố có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa đa tầng, giàu bản sắc; các loại hình nghệ thuật dân gian và làng nghề truyền thống được gìn giữ, bảo lưu và phát triển liên tục.

Việc tham gia UCCN sẽ mở ra cho Hội An những triển vọng và cơ hội mới, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, tạo điều kiện cho quá trình sáng tạo, sản xuất và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, hoạt động văn hóa; tăng cường hợp tác trong khu vực và quốc tế, xây dựng Hội An trở thành điển hình như một thành phố toàn cầu trong việc bảo tồn, phát huy di sản, đổi mới sáng tạo.

Các chứng minh cho thấy, gia nhập UCCN là cơ hội tốt để Hội An quảng bá sự đa dạng các biểu đạt văn hóa của một vùng đất giàu tiềm năng sáng tạo, đóng góp vào những mục tiêu bền vững và tăng trưởng đa chiều, nâng lên một tầm cao mới phù hợp với bối cảnh đương đại.

Hội An tham gia UCCN với nghề thủ công truyền thống. Ảnh: K.L

Theo bà Trần Hải Vân - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT&DL), việc lựa chọn các thành phố của Việt Nam gia nhập UCCN dựa trên các tiêu chí về hiện trạng, năng lực sáng tạo trong 7 lĩnh vực do UCCN quy định (thiết kế, văn học, âm nhạc, thủ công và nghệ thuật dân gian, ẩm thực, điện ảnh và nghệ thuật truyền thông).

Ngoài ra còn dựa trên các tiêu chí cơ bản như ưu tiên các thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời cũng ưu tiên các thành phố vừa và trung bình khi tham gia UCCN vì sẽ giúp có thêm đòn bẩy để xây dựng thương hiệu thành công, việc triển khai các cam kết của UNESCO mang tính khả thi cao. Đến nay, ngoài 4 thành phố trực thuộc trung ương, Bộ VH-TT&DL đã chọn 5 thành phố khác là Đà Lạt, Hội An, Hạ Long, Huế và Vũng Tàu tham gia vào đề án.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ, để tạo môi trường lan tỏa cảm hứng và khát vọng sáng tạo, thời gian qua thành phố tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực đã chọn như: Nét hoa nghề Hội An, Con đường nghệ thuật và sáng tạo, hội thi bài chòi, trại sáng tác “Không gian sáng tạo Hội An”, hội thi sáng tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gặp gỡ ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch với Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố…

Bên cạnh đó, TP.Hội An đã cử cán bộ đến các cơ quan như Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Văn phòng UNESCO Việt Nam tại Hà Nội, Sở VH-TT&DL Hà Nội, TP.Đà Lạt để nghe ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm cũng như tìm hiểu các bước triển khai cho công tác chuẩn bị hồ sơ thành phố sáng tạo. Đến nay, TP.Hội An đã cơ bản hoàn thành các nội dung theo khung báo cáo do UNESCO hướng dẫn.

Việc Hội An tham gia UCCN sẽ mở ra nhiều cơ hội, nhất là trong bảo tồn các làng nghề truyền thống. Ảnh: K.L

Bà Phạm Thị Thanh Hường - Trưởng ban Văn hóa của Văn phòng UNESCO Việt Nam tại Hà Nội cho biết, UCCN chính thức đi vào hoạt động năm 2004, sau gần 20 năm hiện đã có 295 thành phố thành viên đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của UCCN gồm tăng cường hợp tác quốc tế, khuyến khích các sáng kiến do các thành phố thành viên tiên phong nhằm đưa lĩnh vực sáng tạo trở thành yếu tố quan trọng trong phát triển đô thị, đặc biệt là thông qua quan hệ hợp tác công - tư.

Trong đó, việc phát triển các trung tâm về sáng tạo và đổi mới sẽ giúp mở rộng cơ hội cho những nhà sáng tạo và chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa. Cải thiện khả năng tiếp cận và tham gia vào đời sống văn hóa, dành nhiều quan tâm hơn đối với các nhóm và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Đưa văn hóa và sáng tạo vào các chiến lược và kế hoạch phát triển địa phương...

Theo Quyết định 1395 ngày 16/4/2021 của Bộ VH-TT&DL, Hội An là một trong 7 thành phố của cả nước được chọn để thực hiện “Đề án phát triển Mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO”. Ngày 21/3/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản giao TP.Hội An xây dựng hồ sơ đệ trình các cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt.