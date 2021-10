Hội An nỗ lực phục hồi kinh tế xã hội

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, TP.Hội An đã và đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nhằm từng bước phục hồi kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Người lao động Hội An nhận tiền hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Q.H

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên kinh tế thành phố 2 năm qua giảm sâu, trong khi đó địa phương triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động từ ngân sách thành phố và chính sách hỗ trợ của tỉnh, trung ương.

Trong năm 2020, Hội An đã hỗ trợ 6.122 người có công cách mạng, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội, với số tiền hơn 8,9 tỷ đồng; hơn 23 nghìn người lao động số tiền khoảng 26 tỷ đồng.

Trong 9 tháng của năm 2021, thành phố tiếp tục hỗ trợ 190 lao động tại 21 doanh nghiệp đang tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc với kinh phí hơn 776 triệu đồng; hỗ trợ 619 hộ kinh doanh 1,85 tỷ đồng.

Hơn 3.300 lao động tự do tại Hội An cũng đã được hỗ trợ với số tiền 5,3 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2021, dự kiến số lao động tự do tại Hội An cần được hỗ trợ là 10.000 người với kinh phí 20 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp tại Hội An đã được vay trả lương ngưng việc, trả lương phục hồi sản xuất, như Công ty TNHH Hoàng Như vay trả lương phục hồi sản xuất 3 đợt với tổng vốn vay hơn 510 triệu đồng.

Hội An cũng đã đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin Covid-19 cho các nhóm đối tượng và người dân. Tính đến ngày 30.9, toàn thành phố đã có 26.585 người được tiêm 1 mũi, 4.457 người tiêm đủ 2 mũi.

Thành phố cũng đã xây dựng và triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế du lịch - dịch vụ, áp dụng chính sách miễn, giảm phí tham quan các điểm đến do Nhà nước quản lý. Đồng thời tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để bàn giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế du lịch - dịch vụ.

Thời gian qua, Hội An đã tạo điều kiện cho 19 khách sạn làm khu cách ly tập trung có thu phí đón hơn 12.500 người nhập cảnh cách ly y tế an toàn; giải quyết việc làm cho hơn 4.000 người lao động, giúp tiêu thụ sản phẩm thiết yếu do nông dân địa phương sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, nói: “Khi dịch bệnh phát sinh đến nay, lãnh đạo thành phố luôn kiên trì hai nhiệm vụ. Đó là tập trung chống dịch có hiệu quả, kiên trì tổ chức các hoạt động từng bước phục hồi kinh tế - xã hội. Đến nay, thành phố đã thực hiện rất nhiều giải pháp, chương trình với sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và nhà nước”.