Hội An phát động tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên

Sáng 28/1, Ban Dân vận Thành ủy Hội An, Công an TP.Hội An và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức phát động Tháng cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

TP.Hội An phát động phát động Tháng cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. Ảnh: PHAN SƠN.

Theo kế hoạch, trong tháng cao điểm, từ thành phố đến các xã phường, thôn khối phố tiếp tục chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia tuyên truyền, nhất là hướng đến thanh thiếu niên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn thành phố.

Hình thức tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống truyền thanh của xã, phường và các buổi sinh hoạt, hội họp của hội, đoàn thể, tổ dân cư. Cạnh đó, phát huy vai trò của các tổ tuyên truyền lưu động thông qua mô hình sử dụng loa di động, loa an ninh trên các tuyến đường trong khu dân cư ở từng xã, phường.

Sau lễ phát động, Công an thành phố và các xã phường cùng với đoàn viên thanh niên TP.Hội An diễu hành tuyên truyền qua các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố.