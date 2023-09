Hội An thí điểm chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt

UBND TP.Hội An vừa triển khai kế hoạch thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt năm 2023 cho gần 1.400 người có công và bảo trợ xã hội có điều kiện chuyển đổi tại phường Minh An và xã Cẩm Thanh.

Các địa phương liên quan bàn kế hoạch triển khai thực hiện việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn Hội An. Ảnh: Mỹ Lệ

Theo lộ trình, từ tháng 9/2023, các địa phương triển khai thí điểm sẽ tổ chức tuyên truyền, rà soát danh sách, phân loại đối tượng; làm thủ tục mở tài khoản cho người hưởng. Từ tháng 10 - 12/2023, các địa phương thí điểm thực hiện chi trả qua tài khoản cho đối tượng thụ hưởng; tổng kết, rút kinh nghiệm công tác thí điểm và nhân rộng toàn thành phố.