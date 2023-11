Hội An tuyên dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu

(QNO) - Sáng 10/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An tổ chức Hội nghị tuyên dương trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu, giai đoạn 2019 - 2023.

Khen thưởng 19 trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tiêu biểu của TP.Hội An (giai đoạn 2019 - 2023)

Những năm qua, Ban công tác mặt trận của 54 khu dân cư trên địa bàn thành phố đã góp phần to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tập hợp quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban công tác mặt trận khu dân cư đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đạt hiệu quả các cuộc vận động xã hội và các phong trào thi đua yêu nước như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được Ban công tác mặt trận các khu dân cư thực hiện đã phát huy được tinh thần tự quản của cộng đồng cư dân, huy động nguồn lực đóng góp của các lực lượng xã hội, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm đại dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, tạo khởi sắc trong hoạt động văn hóa - xã hội, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, củng cố quốc phòng - an ninh…

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An đã tuyên dương khen thưởng cho 19/54 trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019 - 2023.