Hội thi "Bé với an toàn giao thông" tại Đông Giang

(QNO) - Ngày 31/3, Trường Mầm non Prao - Tà L (Đông Giang) tổ chức hội thi “Bé với an toàn giao thông” năm học 2022 - 2023 dành cho các bé độ tuổi mẫu giáo đang học tập tại trường.

Các đội tham gia phần thi. Ảnh: P.V

Hội thi thu hút 14 đội đến từ các nhóm lớp mẫu giáo trên địa bàn thị trấn Prao, thông qua 4 phần thi chào hỏi, kiến thức và chung sức.

Các phần thi được tổ chức bằng nhiều hình thức sân khấu hóa câu chuyện, múa hát, thơ ca, hò vè, tiểu phẩm… mang ý nghĩa về luật an toàn giao thông, phù hợp với lứa tuổi mầm non.

Đồng thời lồng ghép giới thiệu thành viên, mục đích ý nghĩa của hội thi, kiến thức về luật giao thông, kỹ năng tham gia an toàn giao thông cho trẻ, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục Luật giao thông trong trường mầm non...

Thông qua hội thi nhằm giúp học sinh mầm non hiểu hơn về kỹ măng tham gia giao thông. Ảnh: P.V

Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông với trẻ mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ phù hợp với điều kiện cụ thể của trường, lớp.

Hội thi không chỉ là sân chơi giúp các bé làm quen, tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, mà còn là dịp để các bậc phụ huynh nhà trường trao đổi kinh nghiệm, cùng nâng cao trách nhiệm trong việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho trẻ.