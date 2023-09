Hơn 200 phần quà trung thu cho học sinh Nam Giang

Tặng quà trung thu cho trẻ khuyết tật ở Phú Ninh

NGUYỄN QUỲNH | 23/09/2023 - 16:16

(QNO) - Sáng nay 23/9, Đoàn cơ sở An ninh nhân dân Công an tỉnh phối hợp Tập đoàn Karma (TP.Hội An) tặng quà trẻ em khuyết tật tại Cơ sở phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật huyện Phú Ninh.