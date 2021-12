Hơn 234 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội

(QNO) - Sáng nay 3.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh báo cáo tình hình nợ đóng BHXH trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp. Ảnh: D.L

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến 31.10, số người tham gia BHXH bắt buộc là 179.275 người (đạt 89,19% kế hoạch UBND tỉnh giao); số người tham gia BHXH tự nguyện là 21.596 người (đạt 81,49% kế hoạch); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 165.477 người (đạt 88,78% kế hoạch); số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.417.206 người, tỷ lệ bao phủ BHYT là 93,89% (đạt 97,09% kế hoạch). Tính đến tháng 10.2021 đã thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 3.563 tỷ đồng.

Tổng nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến 30.10 hơn 234,7 tỷ đồng, chiếm 5,06% so với kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, vượt 1,9% so với kế hoạch giảm nợ quý IV.2021 mà BHXH Việt Nam giao, thấp hơn 0,61% so với tỷ lệ nợ bình quân chung cả nước.

Tính đến 30.10, trên địa bàn tỉnh có 4.928 đơn vị đang tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT cho 179.275 lao động. Việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đi vào nền nếp và đạt được một số kết quả nhất định, quyền lợi của người lao động và đối tượng thụ hưởng được đảm bảo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên vẫn còn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; để nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Trong đó có 3.408 đơn vị đang tham gia BHXH, BHTN, BHYT có nợ BHXH hơn 226 tỷ đồng. Trong những đơn vị để nợ đọng kéo dài, có một số đơn vị là điểm nóng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và tình hình an ninh, trật tự như Công ty TNHH May Minh Hoàng 2, Công ty TNHH Dacotex Hải Âu Xanh, Công ty TNHH May mặc OneWoo.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu cơ quan BHXH tỉnh rà soát lại các đơn vị nợ, đẩy mạnh việc thu hồi nợ, không để nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Với đơn vị chây ì, cố tình vi phạm pháp luật về BHXH, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động, cần có biện pháp kiên quyết thu hồi nợ, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ người lao động.