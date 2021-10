Hơn 250 ngôi nhà ở Tam Kỳ bị ngập

(QNO) - Thông tin từ UBND TP.Tam Kỳ cho hay, tính đến 16h chiều nay 23.10, hàng trăm nhà dân trong thành phố bị nước ngập do lượng mưa lớn, các tuyến giao thông nội thị lưu thông rất khó khăn.

Hơn 250 nhà ở Tam Kỳ bị ngập do mưa lớn kéo dài. Ảnh: H.Đ

Cụ thể, mưa to khiến các khu vực ven sông xã Tam Ngọc, An Sơn, Hòa Hương, Tam Phú, An Phú, Tân Thạnh, Tam Thăng ngập úng cục bộ. Có 250 ngôi bị ngập và 22 hộ dân bị ảnh hưởng.

Hiện chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng xung kích xuống các xã ven sông và địa bàn trọng yếu lưu vực sông Tam Kỳ, sông Bàn Thạch để đảm bảo an toàn người, tài sản cho nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tình hình mưa bão, vận hành điều tiết hồ Phú Ninh để nhân dân chủ động phòng, chống thiên tai.

* Thông tin từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Núi Thành, hiện tại trên địa bàn có ngập úng cục bộ tại một số vị trí ở Tam Hiệp, Tam Mỹ Tây. Một số vị trí ngập hiện nước đang rút. Với diện tích nuôi trồng thủy sản không có các sự cố, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, chính quyền đề nghị người dân hạn chế đi qua các khu vực trũng thấp, các sông, ao, hồ...