Hơn 33,3 tỷ đồng hỗ trợ các đơn vị kết nghĩa

Năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nhận kết nghĩa với 66 xã miền núi; 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng kết nghĩa với 9 huyện miền núi và kết nghĩa đỡ đầu 14 xã biên giới đất liền của tỉnh.

Các đơn vị tham gia kết nghĩa đã hỗ trợ, đầu tư với tổng giá trị hơn 33,3 tỷ đồng; trong đó ưu tiên nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội với hơn 18 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng gần 100 nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương; xây dựng công trình khắc phục hậu quả thiên tai với hơn 4,2 tỷ đồng; góp gần 400 ngày công giúp sửa chữa nhà cửa, điện, nước, đường giao thông… Từ chương trình kết nghĩa, đã góp phần giúp hơn 1.000 người có thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Nhiều đơn vị nhận kết nghĩa đã có những cách làm thiết thực như tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, sử dụng điện an toàn, sử dụng tin học; tuyên truyền về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an toàn điện, phòng chống đuối nước, kiến thức pháp luật về biên giới quốc gia, tuyên truyền phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, các tệ nạn xã hội… ; đồng thời tặng nhiều trang thiết bị (máy vi tính, bình ô xy, máy lọc nước, ti vi, sách, báo, tạp chí...) cho địa phương.

Theo Ban Dân tộc tỉnh, một số đơn vị, địa phương làm tốt công tác kết nghĩa là Thanh tra tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai, Công ty CP Thủy điện A Vương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh...