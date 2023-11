Hơn 500 sinh viên Trường Đại học Quảng Nam được tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy

(QNO) - Trường Đại học Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên.

Trao quyết định thành lập đội tự quản, đội phản ứng nhanh trong sinh viên nội trú. Ảnh: DANH PHƯƠNG

Hơn 500 sinh viên đại diện cho sinh viên ở nội trú ký túc xá và sinh viên ngoại trú được báo cáo viên của Công an tỉnh Quảng Nam và Công an phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật cũng như tình hình an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và biện pháp ngăn ngừa, xử lý khi có sự cố xảy ra.

Tại hội nghị, nhà trường cũng trao quyết định thành lập đội tự quản, đội phản ứng nhanh trong sinh viên nội trú. Đây là lực lượng quan trọng trong mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự” nhà trường xây dựng và duy trì từ năm 2018 đến nay.