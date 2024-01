Hơn 500 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa và quà tết cho người dân Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 21/1, tại huyện Hiệp Đức, Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền Trung) phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam, Công ty TNHH Điện tử Meliwa, Công ty TNHH Xây dựng & thương mại Saiko tổ chức chương trình trao quà Tết Giáp Thìn 2024 và bàn giao nhà tình nghĩa cho người dân Quảng Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trao quà người nghèo huyện Hiệp Đức. Ảnh: LỆ VINH

Dự chương trình có các đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; nhà báo Phạm Tấn Tư - Giám đốc VOV miền Trung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại chương trình. Ảnh: LỆ VINH

Đầu năm 2023, thông qua kêu gọi của VOV miền Trung và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam, Công ty TNHH Điện tử Meliwa tài trợ 350 triệu đồng xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa (70 triệu đồng/nhà) tặng người dân trên địa bàn TP.Tam Kỳ và các huyện miền núi Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Bắc Trà My.

Đến thời điểm này, 5 hộ dân đã xây dựng xong căn nhà mới khang trang, ổn định chỗ ở, kịp đón Tết Giáp Thìn 2024.

Trao bảng tượng trưng 5 căn nhà cùng quà mừng cho các hộ dân. Ảnh: LỆ VINH

Nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao quà người dân Hiệp Đức. Ảnh: LỆ VINH

Tại chương trình, VOV miền Trung cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam, Công ty TNHH Xây dựng & thương mại Saiko cũng trao 200 suất quà Tết cho hộ nghèo huyện Hiệp Đức với tổng trị giá 100 triệu đồng (500 nghìn đồng/suất).

Công ty TNHH Điện tử Meliwa trao tặng 300 mũ bảo hiểm Meliwa (tổng trị giá hơn 50 triệu đồng) cho học sinh Hiệp Đức; Ban Dân vận Tỉnh ủy trao 11 suất quà tặng cán bộ không chuyên trách làm công tác dân vận cấp xã trên địa bàn huyện Hiệp Đức.

Doanh nhân Lê Hùng Anh - người con quê hương Tam Kỳ trao bảng tượng trưng 300 mũ bảo hiểm tặng học sinh Hiệp Đức. Ảnh: LỆ VINH

Tổng kinh phí hỗ trợ làm nhà tình nghĩa và các phần quà tại chương trình hơn 500 triệu đồng.

[VIDEO] - Lãnh đạo tỉnh cùng ban tổ chức chương trình thăm căn nhà vừa bàn giao cho người dân: