Hướng về nhân dân

Năm 2021, công tác mặt trận bị chi phối nhiều do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều chương trình hoạt động mà các địa phương đăng ký thi đua từ đầu năm được triển khai theo hình thức giảm quy mô tổ chức. Mặt trận các cấp đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường chia sẻ, hỗ trợ nhân dân trong điều kiện dịch bệnh, thiên tai nhiều khó khăn.

Mặt trận và các đoàn thể TP.Hội An kết nối nhà hảo tâm tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch. Ảnh: V.A

Đoàn kết san sẻ

Ngành du lịch - dịch vụ chiếm đến 70% cơ cấu kinh tế của TP.Hội An. Trước tác động của dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến đời sống của người dân thành phố gặp không ít khó khăn, Mặt trận các cấp trên địa bàn TP.Hội An đã phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, phối hợp các hội đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia cùng thành phố phòng chống dịch.

Ngoài việc huy động nguồn lực đóng góp Quỹ vắc xin gần 1,4 tỷ đồng, tổ chức các hoạt động chăm lo người dân khu cách ly, lực lượng chống dịch…, Mặt trận các cấp đã kết nối nhà hảo tâm tổ chức các “Phiên chợ 0 đồng” chia sẻ với nhân dân lúc khó khăn, đảm bảo đời sống trong dịch bệnh.

Riêng “Phiên chợ 0 đồng” do Mặt trận, hội đoàn thể TP.Hội An tổ chức từ ngày 16 - 20.8.2021 đã hỗ trợ khoảng 1.500 suất quà trị giá khoảng 500 triệu đồng cho người dân gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Đường (phường Minh An, TP.Hội An) cho biết, phải nghỉ công việc nhân viên buồng phòng khách sạn trong thời gian dài do dịch bệnh, khiến cuộc sống gia đình hết sức chật vật.

May mắn là lúc khó khăn gia đình đã nhận được hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước lẫn sự quan tâm của Mặt trận, đoàn thể, trong đó có những phần quà từ chương trình “Phiên chợ 0 đồng”.

Vừa qua, khi về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ba (Đông Giang), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến sự lớn mạnh toàn diện của MTTQ Việt Nam qua 91 năm hình thành và phát triển. Từ phương thức lãnh đạo đến đổi mới phương thức hoạt động, đặc biệt là giám sát các cơ quan Đảng, Nhà nước để chống tiêu cực, tham nhũng trong quá trình Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý xây dựng đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến tổ chức Mặt trận và các thành viên của Mặt trận trong quá trình lãnh đạo cuộc cách mạng. Công tác dân vận - mặt trận ngày càng có vai trò, vị trí rất quan trọng. Trong đó, công tác vận động quần chúng, lắng nghe ý kiến nhân dân của Mặt trận và các thành viên ngày càng quan trọng trong hệ thống chính trị.

Đánh giá cao hoạt động của Mặt trận thành phố, ông Lê Chơi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hội An cho rằng hoạt động của Mặt trận đóng góp rất lớn trong thành quả chung của thành phố trong bối cảnh dịch bệnh nhiều khó khăn.

Mặt trận đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đảm bảo đời sống nhân dân.

Ông Phan Ngọc Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn cho biết, từ ngày 27.4 đến nay địa phương ghi nhận hơn 200 ca dương tính, hơn 2.700 F1. Dịch lây lan ra 15 xã, phường, ở nhiều trường học, khu cụm công nghiệp…

Địa phương thành lập 17 chốt kiểm dịch cùng 5 khu cách ly tập trung cấp thị xã và 13 xã xây dựng khu cách ly tại địa phương. Trong dịch bệnh, cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là thành phần lao động tự do, người nghèo khó…

Mặt trận, đoàn thể thị xã đã quyên góp được hơn 3 tỷ đồng, kịp thời động viên, chia sẻ với nhân dân; đồng thời phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH rà soát đối tượng ngay từ đầu để triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến người dân…

Ông Hải chia sẻ: “Mặt trận thị xã hướng sự quan tâm nhiều đến đời sống người dân trong đại dịch, thiên tai hoạn nạn. Trong đó có việc vận động ủng hộ nhân dân TP.Hồ Chí Minh hơn 110 tấn lương thực thực phẩm. Qua vận động, nghĩa tình đồng bào được phát huy, khẳng định niềm tin, uy tín của Mặt trận trong quần chúng nhân dân”.

Đổi mới, thiết thực

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với chủ đề thi đua năm 2021 là “Đổi mới - thực chất - hiệu quả”, Mặt trận các cấp đổi mới các hình thức tập hợp nhân dân, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Nhiều địa phương cấp huyện xây dựng trang thông tin điện tử (Nam Trà My, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn), điều hành, xử lý công việc qua Q-Office, Zalo, Facebook…

Ở cấp tỉnh, Mặt trận tỉnh đã tổ chức sắp xếp, tinh gọn đầu mối các ban chuyên môn thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh (từ 6 ban còn 4 ban chuyên môn). Cơ quan thường trực Mặt trận cấp huyện được củng cố, đảm bảo theo quy định 212 của Trung ương.

Đặc biệt, 1.241 khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã tổng kết nhiệm kỳ (2,5 năm), củng cố ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021 - 2024 theo Điều lệ MTTQ Việt Nam; 18/18 huyện, thị xã, thành phố và 241 xã, phường, thị trấn đã tổng kết và ký kết Quy chế phối hợp công tác với HĐND, UBND cùng cấp, giai đoạn 2021 - 2026…

Ông Huỳnh Minh Cường - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức cho rằng đổi mới hoạt động được quan tâm nhằm triển khai nhiệm vụ mặt trận đi vào thực chất, hiệu quả hơn trong năm 2021.

Mặt trận Hiệp Đức làm tốt công tác tuyên truyền, thông qua chuyên mục đại đoàn kết, trực quan, đồng thời phát huy tối đa trang website, zalo, facebook.. nhằm truyền tải thông tin tạo phong trào thi đua rộng khắp. Nhờ đổi mới, Mặt trận đã góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử HĐND các cấp trong điều kiện dịch bệnh.

“Cái được lớn nhất qua đổi mới công tác mặt trận là tiếp tục tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Đó là sự chung tay, chia sẻ, giúp đỡ của người dân “vùng xanh” với “vùng đỏ” trong huyện khi đại dịch bùng phát.

Rồi việc hưởng ứng đóng góp từ trái bí, trái bầu cho người dân TP.Hồ Chí Minh… Những việc đó cho thấy được sự gắn bó, truyền thống nhân ái của dân tộc mà Mặt trận có vai trò là trung tâm đoàn kết” - ông Cường nói.

Ở cơ sở, năm 2021, Mặt trận xã Duy Hải (Duy Xuyên) triển khai tốt nhiệm vụ giám sát cán bộ đảng viên nơi cư trú.

Bà Đặng Thị Tám - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Duy Hải (Duy Xuyên) cho biết: “Toàn xã có 76 đảng viên cư trú ở 5 chi bộ. Xã đang triển khai các dự án lớn như khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, mở rộng tuyến đường thanh niên…

Qua giám sát, bên cạnh những mặt đạt được, Mặt trận xã nhận thấy trách nhiệm đảng viên nơi cư trú được phát huy. Không những chấp hành tốt chủ trương, đảng viên nơi cư trú còn vận động các thành viên trong gia đình không cơi nới nhà cửa, bàn giao mặt bằng…” - bà Tám nói.