Khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ

Bắc Trà My sơ tán 426 hộ dân tránh ngập lụt và sạt lở đất

N.ĐOAN | 10/10/2022 - 20:38

(QNO) - Chiều tối 10.10, ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Trưởng ban PCTT&TKCN huyện Bắc Trà My cho biết, ngày hôm nay trên địa bàn huyện có mưa to đến rất to tại 13/13 xã, thị trấn.