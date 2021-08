Khẩn trương truy vết, kiểm soát nguồn lây Covid-19 tại Hiệp Đức

(QNO) - Sáng nay 21.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với huyện Hiệp Đức trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc với huyện Hiệp Đức. Ảnh: V.A

Đề nghị xét nghiệm toàn dân

Ông Nguyễn Như Công - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện cho biết, từ ngày 16 - 21.8, toàn huyện ghi nhận 25 ca Covid-19, trong đó 4 ca chưa rõ nguồn lây nhiễm.



Từ ngày 17.8 huyện đã phong tỏa khu vực Bến Phà (cũ) thuộc tổ 1 của khối phố Bình An (thị trấn Tân Bình); từ 19.8 phong tỏa khu vực tổ 9, tổ 12 của khối phố An Nam và chợ Hiệp Đức (thị trấn Tân Bình); từ 20.8 phong tỏa tổ 3 của thôn Cẩm Tú (xã Quế Thọ); áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Tân Bình, Chỉ thị 15 đối với các xã còn lại.

Đến nay, Hiệp Đức thành lập 7 khu cách ly tập trung cấp huyện với công suất 554 giường, đã thực hiện cách ly 404 trường hợp; thành lập 10 khu cách ly tập trung ở xã với công suất 381 giường, đang thực hiện cách ly 43 người tại xã Quế Thọ và Bình Sơn. Huyện đã triển khai tiêm vắc xin mũi 1 cho hơn 1.300 người và mũi 2 cho 210 người.

Nhiều khu vực tại Hiệp Đức đang thực hiện phong tỏa. Ảnh: Tuổi trẻ Hiệp Đức

Để phòng chống dịch hiệu quả, Hiệp Đức đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm toàn dân vì trên địa bàn xuất hiện nhiều ca dương tính chưa truy vết được nguồn lây, có liên quan địa điểm đông người như chợ Hiệp Đức, Công ty CP May Hiệp Đức (xã Quế Thọ). Đồng thời phân bổ thêm vắc xin để tiêm cho lực lượng tuyến đầu; hỗ trợ huyện 63 tấn gạo cung cấp cho các hộ dân đang bị thiếu lương thực.

Trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cơ sở trường học hiện được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, do đó Hiệp Đức kiến nghị lùi thời gian khai giảng năm học 2021 - 2022 ở các cấp học cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hiệp Đức cho biết, được sự hỗ trợ của tỉnh, ngày 19 - 20.8 huyện đã lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 2.000 công dân thị trấn Tân Bình. Tuy nhiên hiện có 1 ca F0 là công nhân Công ty CP May Hiệp Đức, mặc dù công ty đã dừng hoạt động từ ngày 19.8 nhưng để tránh dịch lây lan, đề nghị tỉnh hỗ trợ xét nghiệm toàn bộ 450 công nhân công ty.

Tập trung truy vết, sớm dập tắt dịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Hiệp Đức phức tạp với số ca dương tính trong cộng đồng nhiều, yếu tố dịch tễ phức tạp, lan rộng không chỉ ở thị trấn Tân Bình mà ra xã Quế Thọ.

Do đó thời gian đến, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ then chốt; khẩn trương truy vết các ca F0 chưa rõ nguồn lây, tiến đến dập tắt dịch, kiểm soát tốt tình hình trong thời gian sớm nhất.



Trong đó cần tập trung làm tốt một số biện pháp như chỉ đạo thực hiện giãn cách chặt chẽ, ai ở đâu ở yên đó, thực hiện nghiêm 5K, không để người dân tự do đi lại. Xây dựng ngay phương án chống dịch an toàn tại cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, chợ… Tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly, khu phong tỏa.

Phát huy vai trò tổ giám sát Covid-19 cộng đồng theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà; thường xuyên phát thanh đến người dân mọi lúc mọi nơi để nâng cao ý thức người dân. Trong thời gian thực hiện phong tỏa, giãn cách, Hiệp Đức chủ động xuất ngân sách mua gạo, không để người dân thiếu gạo, thiếu ăn, sau đó báo cáo tỉnh hỗ trợ.

Lực lượng thanh niên hỗ trợ thành lập khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Trãi (xã Bình Sơn). Ảnh: Tuổi trẻ Hiệp Đức

Đồng chí Trần Văn Tân thống nhất phương án lấy mẫu xét nghiệm toàn dân tại các khu vực phong tỏa và toàn bộ 450 công nhân Công ty CP May Hiệp Đức. Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC) hỗ trợ tối đa lực lượng, tăng cường đội phản ứng nhanh và huy động trung tâm y tế các huyện giúp Hiệp Đức xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng dập dịch. Công ty CP May Hiệp Đức chịu chi phí xét nghiệm cho công nhân.

Sở Y tế chỉ đạo CDC thống nhất với UBND huyện Hiệp Đức và Trung tâm Y tế huyện tổ chức xét nghiệm trên diện rộng với khu vực có nguy cơ cao như chợ Việt An và một số khu vực có nguy cơ khác. Sở Y tế nghiên cứu phân bổ vắc xin cho các huyện miền núi (nhóm 2), trong đó có Hiệp Đức để tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đối với kiến nghị lùi thời gian khai giảng năm học mới, đồng chí Trần Văn Tân đề nghị Sở GD-ĐT hướng dẫn ngành GĐ-ĐT Hiệp Đức theo hướng: khu vực “vùng xanh” - không giãn cách, phong tỏa thì cho học sinh đi học bình thường. Hiện UBND tỉnh đã có kết luận về thành lập khu cách ly tập trung thay thế các trường học. Do đó huyện cần rà soát tất cả cơ sở vật chất sẵn có như trung tâm văn hóa, trung tâm bồi dưỡng chính trị, nhà văn hóa thôn… để trưng dụng làm khu cách ly tập trung.