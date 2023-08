Khánh thành khu di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên xã Duy Hòa

(QNO) - Hôm nay 31/8, xã Duy Hòa (Duy Xuyên) tổ chức lễ khánh thành công trình khu di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên.

Đông đảo đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: T.P

Ngày 20/2/1946, tại đình La Tháp (nay là thôn La Tháp Tây), Chi bộ Đảng đầu tiên của xã Duy Hòa (Duy Xuyên) chính thức được thành lập, lấy tên là Trường Sơn.

[VIDEO] - Quang cảnh lễ khánh thành:

Your browser does not support the video tag.

Chi bộ có 3 đảng viên gồm Thái Văn An, Võ Cừ, Võ Văn Mậu, do đồng chí Thái Văn An làm bí thư. Sự ra đời của Chi bộ Đảng như ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cho quân và dân Duy Hòa trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: T.P

Thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngày 20/2/2023 xã Duy Hòa khởi công xây dựng công trình này với các hạng mục như nhà bia, sân nền, bậc cấp, bia chỉ dẫn, đường vào bia di tích, mặt bằng khu công viên phía trước...

Khu di tích nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên xã Duy Hòa. Ảnh: T.P

Sau hơn 6 tháng triển khai thi công, đến nay công trình cơ bản hoàn thành với tổng kinh phí đầu tư 1,8 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Qua đây, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trao tặng huy hiệu đảng cho đảng viên. Ảnh: T.P

Dịp này, thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Quảng Nam, Đảng ủy xã Duy Hòa trao tặng huy hiệu đảng cho 5 đảng viên tròn 55 tuổi, 50 tuổi, 40 tuổi, 30 tuổi đảng đợt 2/9/2023.