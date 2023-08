Khánh thành Khu vườn Hội An tại TP.Wernigerode, Đức

(QNO) - Ngày 25/8, tại TP.Wernigerode (bang Sachsen Anhalt, Cộng hòa Liên bang Đức), TP.Hội An và TP.Wernigerode đã tổ chức lễ khánh thành Khu vườn Hội An và đặt biển tên cầu Hội An nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố.

Lãnh đạo TP.Hội An và TP.Wenigerode cắt băng khánh thành Khu vườn Hội An. Ảnh: L.N.T

Theo Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, một năm qua đơn vị được TP.Hội An giao phụ trách kết nối và phối hợp thực hiện Khu vườn Hội An tại Công viên nhân dân TP.Wenigerode. Điểm nhấn của khu vườn là việc chuyển tải câu chuyện văn hóa - lịch sử Hội An thông qua các tác phẩm làm từ củi lụt của nghệ nhân Lê Ngọc Thuận (quê Cẩm An, Hội An).

Tại lễ khánh thành khu vườn, lãnh đạo UBND TP.Hội An cảm ơn TP.Wernigerode đã tạo điều kiện để Hội An vinh dự được thiết lập khu vườn này tại Công viên nhân dân Wernigerode. Khu vườn được kỳ vọng mang đến những khám phá, trải nghiệm chân thực, đặc sắc về đô thị di sản Hội An, qua đó góp phần quảng bá thêm hình ảnh, thương hiệu du lịch Hội An.

Khu vườn Hội An trưng bày các tác phẩm nghệ thuật từ củi lụt tái chế. Ảnh: L.N.T

TP.Hội An và TP.Wenigerode kết nghĩa từ ngày 26/7/2013, mở ra bước ngoặt trong hợp tác giữa hai bên. Trong 10 năm qua, hai thành phố đã có nhiều hợp tác, trao đổi về kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, môi trường... như lễ hội bia Đức tại Hội An, hỗ trợ người lao động Hội An sang học tập và làm việc tại TP.Wernigerode, thực hiện dự án năng lượng mặt trời tại Quảng trường Sông Hoài...