Khánh thành ngôi nhà hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình

(QNO) - Sáng nay 28/12, Ban quản lý Dự án "Hòa nhập 1" cùng Sở LĐ-TB&XH tỉnh khánh thành, bàn giao ngôi nhà Bình Minh - là địa chỉ tin cậy an toàn của nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Nhà Bình Minh - địa chỉ an toàn cho nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Ngôi nhà được xây dựng tại TP.Tam Kỳ, do Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rãi nặng chất da cam” (Dự án Hòa nhập 1) trên địa bàn tỉnh hỗ trợ xây dựng. Dự án do Trung tâm Sáng kiến sức khoẻ và dân số (C.CHIP) quản lý và cùng với nhiều đối tác trực tiếp thực hiện tại tỉnh Quảng Nam, do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

Trong đó, có Viện Nghiên cứu Phát triển cộng đồng (ACDC) - đơn vị chủ trì thực hiện hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất, các trang thiết bị mới đảm bảo khả năng tiếp cận cho người khuyết tật nói chung và đặc biệt là phụ nữ khuyết tật nói riêng.

Cắt băng khánh thành bàn giao nhà Bình Minh.

Bà Đoàn Thị Hoài Nhi - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết, thông qua dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” trên địa bàn tỉnh đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật. Đặc biệt là hôm nay chúng ta chứng kiến sự kiện bàn giao ngôi nhà Bình Minh sẽ là địa chỉ tin cậy, là nơi đảm bảo khả năng tiếp cận cho các đối tượng yếu thế, nhất là phụ nữ khuyết tật là nạn nhân của bạo lực khi đến đây tạm lánh.

Ngôi nhà Bình Minh đáp ứng tiếp cận cho nạn nhân bạo lực giới là người khuyết tật nói chung và nhất là phụ nữ khuyết tật với cơ sở khang trang hơn, đầy đủ các trang thiết bị thân thiện, dễ tiếp cận.