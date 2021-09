Khắp nơi chăm lo tết

Những ngày này, khắp nơi trên địa bàn tỉnh diễn ra các chương trình, hoạt động thăm, tặng quà tết hộ neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... Những tấm lòng sẻ chia của xã hội đã và đang mang đến thêm một mùa xuân ấm áp...

Trao quà công nhân trúng thưởng bốc thăm may mắn trong chương trình “Tết sum vầy”. Ảnh: D.L

SẺ CHIA VỚI CÔNG NHÂN

Ngày nghỉ Chủ nhật 27.1, gần 176 công nhân (CN) lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Duy Xuyên tham gia chương trình “Tết sum vầy” do Liên đoàn Lao động huyện Duy Xuyên tổ chức, với sự đồng hành của doanh nghiệp trên địa bàn. Mỗi người một hoàn cảnh, họ gặp nhau ở cùng nỗi lo toan cho ngày tết. Rồi hôm nay, họ được sẻ chia để có thêm cho cái tết được no đủ hơn.

Hơn 20 năm làm CN Công ty Gốm sứ La Tháp, tài sản còn lại của bà Lê Thị Minh Phương là hai đứa con. Không còn chồng làm chỗ nương tựa, bà Phương vất vả bươn chải để nuôi con ăn học, nên cái khó vẫn bám theo bà suốt 20 năm qua. “Tôi cũng nhiều bệnh tật, đồng lương làm ra dành lo chữa bệnh và nuôi con nên cuối cùng chỉ còn những đứa con là tài sản thôi. Cùng với quà của Công đoàn huyện, quà của công ty và tiền thưởng tết một tháng lương, đến ngày 27 tháng Chạp được nghỉ tết tôi mới đi mua sắm. Có điều kiện để mua sắm tết là vui rồi” - bà Phương chia sẻ.

Công nhân lao động huyện Duy Xuyên được hỗ trợ quà tết tại chương trình “Tết sum vầy”. Ảnh: D.L

Mang trong mình căn bệnh tim, CN Lê Thị Chung (Xí nghiệp May Ánh Sáng) vẫn ngày ngày cố gắng đi làm để có tiền chữa bệnh và nuôi đứa con mới 8 tuổi. Một mình vừa làm mẹ vừa làm cha, chị Chung phải cố gắng gấp đôi dù thể trạng yếu ớt. Lúc con còn nhỏ, chị nhờ cậy mẹ trông nom giúp, đến lúc cháu đi học thì bao nỗi toan lo chất thêm trên đôi vai gầy gò của chị. Ngày nào chị cũng phải uống thuốc trị bệnh, lúc khỏe đi làm thường xuyên thu nhập một tháng cũng được 4 - 5 triệu đồng, lúc đau mệt phải xin nghỉ ở nhà. Chia sẻ với hoàn cảnh của chị Chung, 7 năm qua chị được công ty hỗ trợ, nên dù có ngày nghỉ nhiều cũng được thông cảm. Tết này, ngoài quà của công đoàn đơn vị, xí nghiệp cũng có quà tặng công nhân và thưởng tháng lương thứ 13 nên hai mẹ con cũng có được cái tết ấm áp hơn. Hôm nay chị lại được Công đoàn huyện Duy Xuyên tặng quà tết. “Xuân về, ai cũng mong muốn đủ điều kiện cho gia đình có ngày tết rộn ràng, vui tươi hơn. Trong điều kiện của tôi thì tết no đủ, con có bộ đồ mới đi chơi với bạn bè là vui rồi. Tôi mừng vì hoàn cảnh của tôi nhận được sự quan tâm của các cấp, những món quà tết thế này là nguồn động viên rất lớn cho mẹ con tôi” - chị Chung tâm sự.

Toàn huyện Duy Xuyên có hơn 11 nghìn CN làm việc tại các đơn vị, nhà máy đã được doanh nghiệp hỗ trợ chăm lo tết với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Để CN có mùa xuân thêm ấm áp, Công đoàn huyện Duy Xuyên phối hợp tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019”, nhận được sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm, đơn vị, công ty, quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động, quỹ Vì người nghèo Báo Người lao động, quỹ đồng nghiệp trong ngành giáo dục huyện... Tùy theo hoàn cảnh, những suất trị giá 500 nghìn - 1 triệu đồng đã được trao cho 176 CN có hoàn cảnh khó khăn.

DIỄM LỆ

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI NGHÈO

Nhiều hộ nghèo của xã Đại Hưng (Đại Lộc) chuẩn bị đón tết Kỷ Hợi tươm tất nhờ giúp đỡ của nhiều tấm lòng thơm thảo.

Đại diện Cục Quản lý thị trường Quảng Nam trao quà tết tặng hộ nghèo xã Đại Hưng, Đại Lộc. Ảnh: QUANG VIỆT

Sáng 25.1, đến UBND xã Đại Hưng nhận quà tết của Cục Quản lý thị trường Quảng Nam tặng, bà Tăng Thị Thụy (thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng) bảo, tôi năm nay đã hơn 70 tuổi rồi, già yếu lại neo đơn nên thấy ngày tết không khác mấy ngày thường. Sau khi nhận suất quà tết gồm gạo, nước mắm, dầu ăn, mứt, bánh và tiền mặt, bà Thụy xúc động nói, sẽ sắm sửa thêm một số thứ để đón tết tươm tất. “Món quà tết thật ý nghĩa. Tôi rất quý vì đó là nghĩa tình. Người già khi được quan tâm, chia sẻ, động viên, chúc mạnh khỏe thì vui lắm!” - bà Thụy chia sẻ. Đã có 27 hộ nghèo của xã Đại Hưng được nhận quà tết của Cục Quản lý thị trường Quảng Nam. Bà Nguyễn Thị Hạt (thôn Thái Sơn, xã Đại Hưng) cho hay: “Chồng tôi bị bệnh hiểm nghèo, các con sinh kế khó khăn ở xa, còn tôi làm nông với vài sào đất nên chỉ đắp đổi qua ngày. Nay được nhận quà tết, tôi cảm thấy rất ấm lòng và chuẩn bị đón tết đầy đủ hơn”.

Trong ngày 25.1, Cục Quản lý thị trường Quảng Nam cũng đã đến thăm, tặng quà, chúc tết và trao tiền phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Chinh ở thôn Trà Đình 1 và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Giám ở thôn Hương Quế Tây (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn).

Ông Phạm Thế Chất - Bí thư Đảng ủy xã Đại Hưng cho biết, địa phương đã vận động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, thiện nguyện để tặng nhiều suất quà giúp các hộ nghèo đón tết ấm cúng, yên vui hơn. Mới đây, đại diện Hội đồng hương huyện Đại Lộc ở TP.Hồ Chí Minh đã về Đại Hưng tặng 100 suất quà hỗ trợ hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống. Công ty TNHH Thiên Hải ở TP.Đà Nẵng trao 100 suất quà tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số. “Đại Hưng là xã nghèo, nhiều gia đình khốn khó lắm. Các hộ nghèo rất vui mừng đón nhận sự quan tâm của cộng đồng xã hội và chuẩn bị đón tết ý vị hơn” - ông Chất nói.

Năm nay, có đến 6 hộ nghèo trên địa bàn xã Đại Hưng được đón tết trong ngôi nhà mới, nhờ vào sự giúp đỡ của các tấm lòng thơm thảo. Như bà Nguyễn Thị Ánh ở thôn Thái Sơn vừa về ngôi nhà mới do Ban đại diện chùa Pháp Vân (TP.Đà Nẵng) hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng. Bà Ánh rất xúc động bởi bao năm nay sinh sống trong căn nhà xuống cấp, tạm bợ, rất ái ngại khi hàng xóm đến chúc tết. Hay như gia đình bà Huỳnh Thị Tân, cũng ở thôn Thái Sơn, được Công ty Bia Heineken hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà. Bà Tân bảo, đã mua gạo nếp, đậu xanh về để chuẩn bị gói bánh tét đón tết. Gia đình cũng đã đặt mua thịt heo, bánh, mứt, trái cây và một số vật dụng cần thiết dùng trong dịp tết. Tương tự, gia đình ông Võ Hơn ở thôn Trúc Hà năm nay cũng được đón tết trong căn nhà mới, nhờ sự hỗ trợ của Báo Pháp luật TP.Hồ Chí Minh và một cá nhân hảo tâm...

Ông Nguyễn Ngọc Hiệu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Hưng còn cho biết, từ nguồn quỹ Vì người nghèo, xã đã hỗ trợ 40 triệu đồng giúp hộ ông Nguyễn Phương ở thôn Trung Đạo cải thiện nhà ở, kịp bàn giao trước tết. Cũng từ nguồn quỹ này, nhiều phần quà ý nghĩa đã đến với các hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

VIỆT NGUYỄN

THIỆN NGUYỆN MÙA XUÂN

1. “Nhiều quà quá, tôi vui lắm, tết ni khỏi phải lo mua sắm rồi”. Bà Lâm Thị Bông (70 tuổi, khối An Phong, phường Tân An, TP.Hội An) không giấu được niềm vui khi nhận được phần quà tết từ đại diện Công ty TNHH Hoàng Như. “Mình già rồi, kiếm tiền khó khăn nên ai cho gì cũng mừng, bây giờ được nhận quà tết, vui lắm” - bà Bông nói. Mấy ngày này, bà dành dụm, mượn tiền mua được bành hoa cúc, ngồi cả ngày bán hết cũng chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng, nên với suất quà trị giá 500 nghìn đồng mà Công ty Hoàng Như trao tặng thật sự quá lớn và ý nghĩa với bà. “Họ làm ăn nhưng vẫn nghĩ đến người nghèo như mình là quý lắm!” - bà Bông nói thêm. Cũng như bà Bông, ông Lê Văn Quảng, khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu, không giấu được niềm vui khi được nhận quà tết. “Tết mà, có thêm gói bánh, gói mứt trong nhà thì ai cũng mừng” - ông Quảng chia sẻ.

Nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao cho những hoàn cảnh khó khăn khi tết đến xuân về. Ảnh: V.L

Ông Quảng, bà Bông là hai trong số 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc các phường Cẩm Châu, Tân An (Hội An) và Điện An (Điện Bàn) được Công ty TNHH Hoàng Như tặng quà tết năm nay. Phần quà gồm gạo, mỳ tôm, bánh kẹo, mứt và tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng. Ông Đỗ Như Châu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Hoàng Như chia sẻ, đây không phải lần đầu tiên công ty tặng quà hộ có hoàn cảnh khó khăn, mà hoạt động từ thiện luôn được đơn vị xác định như là nhiệm vụ quan trọng không kém gì kinh doanh nhằm chia sẻ lợi ích với cộng đồng. Dù mới đi vào hoạt động hơn một năm nhưng số tiền dành cho từ thiện của công ty đã lên đến hơn 600 triệu đồng. Đặc biệt, tết năm nay doanh nghiệp đã chi hơn 2 tỷ đồng để thưởng tết cho 230 cán bộ, nhân viên đơn vị.

2. Với nhóm thiện nguyện “Ngôi nhà mơ ước” (Hội An) do chị Trần Tuệ Mẫn làm trưởng nhóm, những ngày cuối năm khá sôi động với nhiều hoạt động thiện nguyện như tặng quà trẻ em vùng cao tại 2 huyện Nam Trà My và Tây Giang. Nhóm cũng đã trao hàng trăm suất quà (mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng) cho những người bán vé số lớn tuổi, neo đơn và người già, trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của thành phố.

Chính thức thành lập năm 2015, mục đích ban đầu của “Ngôi nhà mơ ước” chủ yếu là nơi để chị em phụ nữ Hội An gặp gỡ trao đổi tâm sự những vấn đề trong cuộc sống… Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động nhìn thấy nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ nên nhóm dần dà chuyển sang làm từ thiện. Hiện tại, nhóm đã thu hút sự tham gia thường xuyên của 20 thành viên gồm các hộ kinh doanh, nhân viên khách sạn, thanh niên Hội An... Định kỳ nửa tháng, các thành viên dành một buổi sáng đến các quán cà phê mời khách mua vé số. Bình quân mỗi tháng tổng thu nhập từ tiền bán vé số của nhóm khoảng 5 - 6 triệu đồng. Ngoài ra, một năm nhóm còn tổ chức 2 đêm ca nhạc với sự tham gia của các ca sĩ trên địa bàn thành phố nhằm kêu gọi quyên góp tiền cho quỹ từ thiện. Đến nay, số tiền nhóm thu được từ bán vé số và ủng hộ của các mạnh thường quân ước gần 200 triệu đồng.

Chị Mẫn chia sẻ, khi biết mục đích bán vé số của nhóm nhằm lấy tiền làm từ thiện, khách nhiệt tình mua ủng hộ, kể cả ủng hộ tiền mặt. Tùy điều kiện mà mỗi năm nhóm tổ chức 3 - 4 lần tổ chức mua quà ủng hộ trẻ em khó khăn miền núi, số tiền còn dư được dùng ủng hộ trẻ em ở Hội An bị bệnh hiểm nghèo cũng như dịp lễ tết. “Từ thiện phải xuất phát từ cái tâm và sự nỗ lực bản thân chứ không phải dựa vào sự quyên góp hay đi xin lòng thương của người khác, nên nhóm đã chọn cách gây quỹ từ việc bán vé số, bán kẹo cu đơ, lồng đèn... Sau tết này chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình về với trẻ em vùng núi Quảng Nam” - chị Mẫn cho biết.

VĨNH LỘC

TÂY GIANG CHU TOÀN ĐÓN TẾT

Để “mọi người dân đón tết vui vẻ, ấm no”, huyện miền núi Tây Giang thành lập Ban chỉ đạo phục vụ tết, toàn huyện đã và đang tập trung mọi nguồn lực để chăm lo tết cho dân.

Tây Giang đảm bảo hàng hóa dịp tết đa dạng, chất lượng. Ảnh: Đ.HIỆP

Đảm bảo lương thực, hàng hóa

Phó Chủ tịch UBND huyện Arất Blúi - Trưởng ban Chỉ đạo Tết Kỷ Hợi 2019 nói, việc Tây Giang lo nhất là đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân đón tết với phương châm không để một ai thiếu đói, thiếu mặc. Huyện cũng rất quan tâm đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bình ổn giá, đảm bảo giao thông đi lại, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới... trước, trong và sau tết. “Chúng tôi đã hoàn tất thống kê số hộ khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội để hỗ trợ. Chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp nhận quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và của các nhà hảo tâm chuyển về tận thôn trao cho nhân dân. Chúng tôi đã họp Ban chỉ đạo nhiều lần, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên căn cứ vào kế hoạch mà thực hiện cho tốt. Các thành viên phải xuống cơ sở nắm bắt đời sống nhân dân đồng thời tuyên truyền cho họ tổ chức vui xuân sao cho an toàn, tiết kiệm, văn minh” - ông Blúi nói.

Ông Bríu Quân - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Tây Giang cho biết, để đảm bảo lương thực, phòng đã tham mưu UBND huyện xin tỉnh hỗ trợ kinh phí mua 82 tấn gạo hỗ trợ 1.247 hộ có nguy cơ thiếu đói giáp hạt và hỗ trợ nhân dân các bản giáp ranh tỉnh Sê Kông (Lào). Trước mắt huyện trích ngân sách địa phương mua 30 tấn cấp cho các hộ đặc biệt khó khăn. Ngoài tổng số tiền hỗ trợ trường hợp thuộc diện chính sách xã hội và người có công hơn 822,3 triệu đồng, huyện còn trích 39,5 triệu đồng thăm, tặng quà người có công tiêu biểu, Anh hùng lực lượng vũ trang, viếng hương nghĩa trang liệt sĩ...

Đến nay, huyện Tây Giang đã trao 237,4 triệu đồng quà của Chủ tịch nước, 584,9 triệu đồng quà của UBND tỉnh đến tận tay gia đình chính sách, khó khăn. Huyện Tây Giang cũng đã trao nhiều phần quà tặng hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em hoàn cảnh khó khăn, Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu... Chia sẻ với khó khăn của địa phương, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Quảng Nam tặng 1.000 suất quà (tổng trị giá 500 triệu đồng) tại xã Dang; Viettel Quảng Nam tặng 100 suất quà (tổng trị giá 500 triệu đồng) tại xã A vương; Hội LHPN tỉnh tặng 150 suất quà (tổng trị giá 75 triệu đồng) hỗ trợ phụ nữ khó khăn của hai xã Ch’Ơm và Ga Ry; nhóm thiện nguyện Sydney-Saigon tặng 400 suất quà (tổng trị giá 220 triệu đồng) tại xã A Tiêng.

Theo số liệu thống kê từ Phòng LĐ-TB&XH huyện Tây Giang, đến nay địa phương đã nhận và chuyển hơn 3.000 suất quà từ các nhà hảo tâm, đơn vị kết nghĩa của tỉnh tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Để đảm bảo hàng hóa, bình ổn giá cả phục vụ người dân mua sắm tết, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - hạ tầng phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, các mặt hàng phục vụ tết, chống hàng giả, hàng kém chất lượng và bình ổn giá cả thị trường. Ông Alăng Tối - Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện cho biết, ngay từ đầu tháng Chạp, phòng đã cử cán bộ chuyên môn cùng với đội liên ngành đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ trung tâm huyện và các cửa hàng tạp hóa. Qua kiểm tra hầu hết mặt hàng đảm bảo chất lượng, có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng.

Điện, giao thông thông suốt

Để đảm bảo việc đi lại của người dân cũng như lưu thông hàng hóa, huyện Tây Giang đã chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công gấp rút hoàn thiện các tuyến đường lên vùng cao. Trong đó, tuyến đường xã A Xan đi Ch’Ơm và A Xan đi Ga Ry hiện bê tông hóa được 90% toàn tuyến; phần còn lại tiếp tục đổ cấp phối và san ủi nền đường bằng phẳng. Giao thông thuận lợi, hằng ngày có cả chục chuyến hàng tết được vận chuyển lên vùng cao phục vụ bà con nơi đây.

Đến nay, công trình cấp điện lưới quốc gia đã kéo lên 4 xã Tr’Hy, A Xan, Ch’Ơm, Ga Ry. Hệ thống lưới điện trung thế đã hoàn thành, bàn giao và chờ hạ thế, đóng điện. “Tại cuộc họp mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam phối hợp với huyện Tây Giang tập trung huy động mọi nhân lực, vật lực triển khai thi công hạ thế, kéo điện, cấp điện cho nhân dân trước Tết Kỷ Hợi 2019. Huyện Tây Giang đã tạm ứng vốn để triển khai chương trình này. Chính quyền 4 xã vùng cao của huyện cũng đã vận động thanh niên, dân quân cùng tham gia dựng trụ, kéo điện về các thôn, về tận từng hộ dân” - ông Tối cho hay.

Đội Thông tin lưu động huyện đã lên kế hoạch và tổ chức các đêm văn nghệ phục vụ bà con. Đội chiếu bóng lưu động cũng tổ chức chiếu phim tại các thôn xa xôi. Công tác tuyên truyền, cổ động, vệ sinh môi trường được triển khai khẩn trương. Bà Bling Thị Bơn - Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, xã đã hỗ trợ kinh phí cho các hộ mua ảnh Bác Hồ, sửa sang lại bàn thờ Tổ quốc, mua cờ Tổ quốc về treo. Mỗi thôn đều được hỗ trợ kinh phí làm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng, đón Xuân. Không khí chuẩn bị tết cho người dân vùng biên Tây Giang đang khẩn trương hơn bao giờ hết, sắc xuân đang len lỏi đến mọi nhà.

ĐÌNH HIỆP