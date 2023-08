Khen thưởng nhân viên Bưu điện Tây Giang trả lại 30 triệu đồng cho người đánh rơi

(QNO) - Ngày 1/8, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có quyết định tặng giấy khen và tiền thưởng 2 triệu đồng cho anh Alăng Đia - nhân viên Bưu điện huyện Tây Giang về hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người mất.

Anh Alăng Đia (thứ hai từ trái sang) trao trả lại tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: Công an Tây Giang

Theo Công an huyện Tây Giang, khoảng 17 giờ ngày 21/7/2023, anh Alăng Đia nhặt được 1 vali trên đoạn đường thuộc thôn Xà Ơi (xã A Vương, Tây Giang).

Kiểm tra bên trong vali có 1 chứng minh nhân dân, 2 giấy phép lái xe, 1 thẻ ngân hàng, 30 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng khác, anh Đia liên hệ Công an huyện Tây Giang giao nộp toàn bộ số tài sản này.

Tiền mặt và giấy tờ anh Alăng Đia nhặt được. Ảnh: Công an Tây Giang

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản từ anh Alăng Đia, Công an huyện Tây Giang nhanh chóng xác minh và xác định được chủ nhân chiếc vali là anh V.T.K. (trú xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Công an huyện Tây Giang liên hệ anh K. đến trụ sở Công an huyện kiểm tra, xác nhận số tài sản trên. Sáng 22/7, toàn bộ tài sản được Công an huyện Tây Giang và anh Alăng Đia trao trả lại cho anh K.