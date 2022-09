Không chấp nhận đơn tranh chấp đất đai của hộ ông Lê Kéo

Chiều 13.9, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường chủ trì buổi đối thoại giữa các hộ ông Lê Kéo (trú tổ 2, khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, TP.Hội An) và Tống Nơi (trú tổ 3, khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An) liên quan đến tranh chấp đất đai.

Theo hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu, ông Tống Nơi có đơn đề nghị Chủ tịch UBND TP.Hội An giải quyết tranh chấp quyền sử dụng diện tích đất 547,6m2 tại tổ 3, khối phố Thịnh Mỹ (phường Cẩm An) giữa ông với ông Lê Kéo.

Ngày 17.3.2022, Chủ tịch UBND TP.Hội An ban hành Quyết định 230 về giải quyết tranh chấp đất đai với nội dung “Chấp nhận nội dung đơn tranh chấp lập ngày 15.10.2020 của ông Tống Nơi…”. Do không thống nhất với Quyết định số 230 của Chủ tịch UBND TP.Hội An nên ngày 26.5.2022, ông Lê Kéo có đơn tranh chấp đất đai gửi Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết, yêu cầu ông Tống Nơi trả lại diện tích đất 547,6m2 cho gia đình ông.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, Sở Tài nguyên - môi trường nhận định, nội dung đơn tranh chấp đất đai ghi ngày 26.5.2022 gửi Chủ tịch UBND tỉnh của ông Lê Kéo là không có cơ sở pháp lý để giải quyết chấp nhận. Việc Chủ tịch UBND TP.Hội An giải quyết không công nhận quyền sử dụng diện tích đất tranh chấp 547,6m2 cho ông Lê Kéo tại Quyết định số 230 là đảm bảo theo quy định pháp luật. Ông Nguyễn Trường Sơn kết luận sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết theo hướng không chấp nhận nội dung đơn tranh chấp đất đai ghi ngày 26.5.2022 gửi Chủ tịch UBND tỉnh của ông Lê Kéo.