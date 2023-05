Không nghỉ lễ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an lên núi làm CCCD cho dân

(QNO) - Không cùng gia đình vui chơi dịp lễ, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam từ miền ngược đến miền xuôi những ngày qua đã lặn lội đến từng giường bệnh, từng nhà người ốm đau, già yếu, neo đơn ở các thôn bản xa xôi để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) và tài khoản định danh điện tử.

Cán bộ chiến sĩ công an thu nhận hồ sơ CCCD dịp nghỉ lễ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho công dân, với quyết tâm làm "xuyên ngày, xuyên lễ", công an các đơn vị, địa phương đã phục vụ nhân dân suốt những ngày qua.

Tại 18/18 công an cấp huyện, các tổ công tác đã bố trí tại trụ sở tiếp dân và nhiều tổ công tác lưu động đến từng khi dân cư, từng thôn, bản để thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử cho người dân.

Tại huyện miền núi Đông Giang, công an huyện đã bố trí 1 tổ tiếp dân tại trụ sở công an huyện và tổ chức 1 tổ công tác lưu động phối hợp với công an các xã đến các thôn, bản xa xôi để thu nhận hồ sơ CCCD cho người dân.

Đối với tổ tiếp công dân tại trụ sở, lịch tiếp công dân đã được thông báo rộng rãi đến các địa phương để người dân biết, sắp xếp đến làm thủ tục cấp CCCD, nhất là những người làm ăn, học tập ở xa, tranh thủ dịp nghỉ lễ về quê để làm thủ tục cấp CCCD.

Đối với tổ công tác lưu động, để đến được các thôn, bản xa xôi, cán bộ chiến sĩ phải mất rất nhiều thời gian di chuyển, phần lớn là lội bộ đường dốc hiểm trở mới đến được với đồng bào.

Trong ngày 30/4, tổ công tác lưu động công an huyện phải mất một ngày ròng rã từ 5h sáng đến 23h đêm để đến tận nhà, thu nhận 9 hồ sơ CCCD cho người dân bị ốm đau, già yếu, mắc bệnh tâm thần tại xã Jơ Ngây.

Để thu nhận được một hồ sơ cho công dân ở đây không hề dễ, chưa nói đến các trường hợp người bị đau ốm, bệnh tật. Trường hợp thu nhận hồ sơ CCCD cho chị ALăng Thị Dốt (trú thôn Ra Nuối) và chị ALăng Thị Thuỷ (trú thôn Ra Lang, xã Jơ Ngây) rất vất vả. Đây là 2 công dân tâm thần nên việc gặp họ để thu nhận hồ sơ rất khó.

Đã 21h đêm, tổ công tác gồm 4 cán bộ chiến sĩ của Đội CSQLHC về TTXH và Công an xã Jơ Ngây vẫn đi bộ lặn lội đến nhà của 2 công dân này rất xa trong núi để thu nhận hồ sơ CCCD.

Cán bộ chiến sĩ công an đến tận giường bệnh để thu nhận hồ sơ CCCD.

Trung uý Trần Viết Thiện - cán bộ đội Cảnh sát QLHC về TTXH chia sẻ: “Nếu làm ban ngày thì họ sợ, chạy mất vào núi, phải đợi đến ban đêm, phối hợp với gia đình dỗ dành họ mới bình tĩnh phối hợp. Những trường hợp như thế này, chúng tôi phải kiên trì phối hợp với gia đình để thu nhận hồ sơ CCCD cho họ”.

Biết là khó khăn, vất vả, nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, mỗi khi thu nhận một hồ sơ, nhất là những trường hợp khó như thế này, mỗi cán bộ chiến sĩ công an đều thấy đó là niềm vui, vì nỗ lực của họ là để giúp người dân có được giấy tờ cần thiết để phục vụ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Nam, chỉ trong 3 ngày ngày 29, 30/4, 1/5, toàn tỉnh đã thu nhận gần 1.500 hồ sơ làm CCCD và thu nhận hơn 2.500 tài khoản định danh điện tử. Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 1.365.993 hồ sơ CCCD.

Cùng với việc bố trí lực lượng triển khai cấp CCCD, định danh điện tử, trong dịp nghỉ lễ, Công an Quảng Nam còn thành lập các tổ công tác phối hợp công an cấp huyện, cấp xã và chính quyền địa phương trực tiếp đến nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, thậm chí là “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các điểm vui chơi cộng đồng… nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, cũng như hướng dẫn sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc công an tỉnh cho biết: “Những ngày qua, nhất là những ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã hết sức nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo công an tỉnh giao cho, không ngại khó khăn, vất vả, trở ngại địa bàn đi lại xa xôi để phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Lãnh đạo công an tỉnh đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh.