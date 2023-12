Khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy ở Tây Giang

(QNO) - Đó là mô hình đang được Công an huyện Tây Giang triển khai nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc dùng lửa và hạn chế thấp nhất những rủi ro cháy nổ có thể xảy ra trong mùa đông này.

Người dân thôn Aréc, xã A Vương (huyện Tây Giang) ký cam kết thực hiện tốt công tác PCCC trong khu dân cư. Ảnh: T.Q

Thôn Aréc, xã A Vương vừa được Công an huyện Tây Giang chọn để thí điểm mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Ngay khi triển khai, lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc dùng lửa. Bởi vào mùa lạnh, người dân, nhất là người lớn tuổi thường có thói quen đốt lửa để đun nước, sưởi ấm về đêm tại khu vực bếp. Đáng nói, vật liệu làm nhà của người dân phần lớn là gỗ và các vật liệu dễ cháy. Và điều này trở thành nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn trong khu dân cư.



Ông Ating Nhưng - thôn Aréc cho biết, được các chiến sĩ công an hướng dẫn, người dân nắm bắt cách sử dụng an toàn; sắp xếp củi, xăng dầu và các vật liệu dễ cháy ở những vị trí an toàn. Đồng thời kiểm tra lại việc câu, móc điện trong nhà tránh trường hợp chập, cháy trong mùa mưa.

“Ngoài việc tự giác chấp hành tốt quy định về PCCC, chúng tôi vận động nhau thực hiện tốt các hướng dẫn của lực lượng công an để đảm bảo an toàn trong cộng đồng” - ông Nhưng cho hay.

Công an hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: H.Q

Theo Công an huyện Tây Giang, trên địa bàn huyện có 3.647 hộ trên địa bàn sử dụng bếp củi (chiếm tỷ lệ hơn 83% tổng số hộ có bếp sinh hoạt). Nhà người dân san sát nhau, chỉ cần 1 hành động sử dụng lửa bất cẩn không chỉ gây ra cháy nổ trong nhà, mà còn ảnh hưởng các hộ xung quanh.

Như trước đó, vào đầu tháng 2/2023, một vụ cháy xuất phát từ căn bếp của một hộ dân tại thôn Arâng (xã Axan), sau đó lan rộng ra 5 mái nhà gần đó. Hậu quả làm 5 nhà chính, 3 nhà bếp và nhiều tài sản khác bị thiêu rụi. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng tổng giá trị hư hại ước khoảng hơn 1 tỷ đồng.

“Mô hình khu dân cư an toàn PCCC sẽ tập trung đưa ra các giải pháp đơn giản, hiệu quả và phù hợp điều kiện người dân tại địa phương như bố trí khu vực bếp khoa học, bố trí lối thoát nạn, bố trí bình chữa cháy ở nơi dễ thấy, dễ lấy. Đồng thời gắn với các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” để cộng đồng phát huy tinh thần đoàn kết trong việc nhắc nhở lẫn giữa các gia đình trong cụm, tạo nên phong trào hoạt động PCCC có hiệu quả” – thiếu tá Ngô Văn Thìn - Phó Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết.

[VIDEO] - Thiếu tá Ngô Văn Thìn, Phó Trưởng Công an huyện Tây Giang thông tin về mô hình khu dân cư an toàn PCCC:

Cũng theo thiếu tá Thìn, thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiến hành rà soát kết cấu nhà của các hộ dân thôn thôn Aréc, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa 2 nhà với nhau; yêu cầu các hộ có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có hàng hóa dễ cháy thực hiện cam kết về PCCC. Cạnh đó, tuyên truyền người dân thường xuyên ra quân dọn vệ sinh, làm cỏ ở các khu vực vườn cây để tạo khoảng cách chống cháy lan; vận động một số hộ gia đình có điều kiện tự xây dựng bể chứa nước và mua sắm máy bơm phục vụ sinh hoạt gia đình và công tác PCCC.

“Cùng với mô hình thí điểm này, chúng tôi đã chỉ đạo công an các địa phương áp dụng, triển khai tại các khu dân cư trên toàn huyện. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm sẽ là tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, nắm bắt kiến thức về PCCC và tự giác trang bị phương tiện chữa cháy trong gia đình. Đồng thời phát huy vai trò lực lượng tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra trong khu dân cư, hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại” - thiếu tá Thìn thông tin.