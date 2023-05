Các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm đã bắt đầu thực hiện công tác thanh tra - kiểm tra tại nhiều cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nhằm kiểm soát chặt an toàn thực phẩm ở các địa phương...

Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện các cuộc kiểm tra về ATTP. Ảnh: L.P

Tăng cường kiểm tra

Từ ngày 24/4 - 29/5, theo kế hoạch, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) thành lập các đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Chi cục ATVSTP tỉnh thực hiện thanh kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành, Quế Sơn. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm nay với chủ đề: “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Bà Lê Thị Hồng Cẩm - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục ATVSTP tỉnh cho biết: “Đợt kiểm tra trong Tháng hành động nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP ở các cấp từ tỉnh đến địa phương.

Thông qua hoạt động kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP.

Đồng thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra cũng kết hợp tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh các quy định của pháp luật về ATTP để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của các cơ sở này”.

Tại các điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATVSTP đối với cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tuyến huyện, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở thực phẩm; thực hiện lấy mẫu và các chỉ tiêu kiểm nghiệm đối với thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Qua các buổi kiểm tra, đoàn đã yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý về ATTP, các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu sản xuất, khâu chế biến, quy trình sản xuất và bảo quản, nguồn gốc sản phẩm, đèn diệt côn trùng, tủ lưu mẫu thức ăn, giấy xác nhận kiến thức ATTP… Qua đó, đoàn đã thực hiện nhắc nhở, lập biên bản xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

An toàn cho người tiêu dùng

Trước tình hình ngộ độc thực phẩm gia tăng, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ nghiêm túc các quy định về vệ sinh ATTP trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt là các bếp ăn tại trường học, cần đảm bảo thực phẩm sạch, khu chế biến phải đảm bảo vệ sinh và thức ăn được nấu chín không quá 2 tiếng…

Cô Nguyễn Thị Hạ Uyên - Hiệu trưởng Trường mầm non Bảo Ngọc (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) cho biết: “Ở môi trường giáo dục mầm non, ATTP luôn đặt lên hàng đầu. Trong khu chế biến có bếp ăn một chiều, khi thức ăn sống vào chế biến xong là thức ăn chín đưa ra một cửa khác”.

Bà Lê Thị Hồng Cẩm cho biết: “Đa số cơ sở được kiểm tra đều có sự phối hợp tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn tiến hành kiểm tra, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở được nâng cao, phần lớn cơ sở kinh doanh, sản xuất cơ bản tuân thủ quy định về thực hiện ATTP.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở còn tồn tại các vi phạm như: kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước theo quy định, không có dụng cụ thu gom, chứa đựng chất thải, rác thải bảo đảm vệ sinh, thực hiện khám sức khỏe định kỳ chưa đầy đủ…”.

Chi cục ATVSTP khuyến cáo người dân, để bảo vệ sức khỏe, cần lựa chọn những thực phẩm tươi, sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các bếp ăn tập thể, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về ATTP, phòng ngộ độc thực phẩm tại các trường học, các huyện vùng núi cao, góp phần hạn chế xảy ra tình trạng mất vệ sinh ATTP hay ngộ độc thực phẩm...