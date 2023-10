Kiến nghị Công an tỉnh tăng cường truy quét, sớm đẩy đuổi nạn khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu

(QNO) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đưa ra kiến nghị trên tại kế hoạch thi công vừa gửi Công an tỉnh, Công an huyện Phú Ninh, UBND huyện Phú Ninh và UBND xã Tam Lãnh.

Chủ đầu tư cho biết, thời gian thi công dự án từ năm 2022 đến hết năm 2024, bao gồm công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công và nghiệm thu thanh quyết toán dự án. Thời gian thi công theo hợp đồng là 480 ngày, trong đó, thi công các hạng mục xây lắp và trồng rừng là 9 tháng.

Mục đích lập kế hoạch thi công làm làm cơ sở để địa phương tiếp tục vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Công an tỉnh lập kế hoạch truy quét, đẩy đuổi nạn khai thác vàng trái phép (nhất là khu vực Núi Kẽm) để triển khai thi công nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại kế hoạch thi công lập ngày 26/10/2023, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, vướng mắc lớn nhất hiện nay là khu vực Núi Kẽm, tình trạng khai thác vàng trong hầm chính và các hầm tự phát rất phức tạp. Trong khi đó, việc thi công các hạng mục như: đổ bê tông bịt cửa lò, nổ mìn đánh sập các cửa hầm lò… đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân đang khai thác vàng trái phép tại đây.

Theo đó, chủ đầu tư dự án kiến nghị Công an tỉnh tăng cường công tác truy quét, sớm đẩy đuổi nạn khai thác vàng trái phép. Đối với Công an huyện Phú Ninh, chủ đầu tư đề nghị lập thêm hai chốt (1 chốt tại đường mòn theo hướng từ Thác Trắng vào Núi Kẽm và 1 chốt tại đường mòn theo hướng từ Hố Gần vào Núi Kẽm) để ngăn chặn trường hợp tái khai khác vàng trái phép sau khi truy quét, đẩy đuổi.

Báo cáo về việc thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về môi trường (xã Tam Lãnh), Công an huyện Phú Ninh cho biết, đã tham mưu UBND huyện thành lập 2 chốt kiểm soát khai thác vàng trái phép. Trong 10 tháng qua, tổ chức 12 đợt truy quét; trong đó phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh 1 đợt; phối hợp Phòng TN-MT huyện và Công an xã Tam Lãnh 2 đợt.

Kết quả, đã phát hiện, làm mất tác dụng, phá hủy 46 máy nổ, 87 cối xay đá, 6 củ điện, 1 máy tời, 4 xẻng, 4 cuốc, 133 xe rùa, 138 hồ ngâm ủ, 46 máy bơm nước, 25.900m ống dẫn nước, 8.770m dây điện, 407 bao vôi, 116 lán trại, 400 lít dầu diezen, 5 bao than hoạt tính và nhiều công cụ, phương tiện khác.