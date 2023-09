Kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ tổ chức của Hội thánh Đức Chúa trời mẹ

(QNO) - Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc xử lý một số nội dung liên quan đến hoạt động “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ” (hay còn gọi “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”).

Bộ Nội vụ đề nghị xử lý kiên quyết đối với hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ”. Ảnh: Internet

Theo Bộ Nội vụ, thời gian gần đây hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước gây bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái với thuần phong mỹ tục.

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” tại Việt Nam. Trong đó, giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới.

Đồng thời không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, hình thành tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa...

Các địa phương xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin theo và xã hội của “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ” như hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng tôn giáo; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người theo tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; lợi dụng tôn giáo để trục lợi...

Trước đó, hồi tháng 5/2023, Bộ Công an đã có cảnh báo với sự trở lại của hội này với nhiều chiêu thức, thủ đoạn tinh vi. Tại Quảng Nam, tháng 3/2023, Công an TP.Hội An phối hợp Công an xã Cẩm Hà kiểm tra hành chính một căn nhà tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà và phát hiện nhóm đối tượng gồm 10 người (6 nữ, 4 nam) đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”. Tại hiện trường, công an tạm giữ 1 máy tính xách tay, 3 loa vi tính, 10 quyển kinh thánh, sổ ghi chép, 14 khăn màu trắng, 15 ghế nhựa, 1 bục để kinh thánh.

Lực lượng chức năng đã làm việc với những người có liên quan, yêu cầu chấm dứt hành vi tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật ngoài địa điểm được chính quyền địa phương cấp phép.

Được biết, hội này có tên chính thức và đầy đủ là “Hội thánh của Đức Chúa trời Hiệp hội Truyền giáo Tin lành thế giới”, có nguồn gốc từ Hàn Quốc, du nhập vào Việt Nam từ năm 2001.