Lan tỏa gương sáng giữa đời thường

Lần đầu tiên phát động cuộc thi viết “Gương sáng giữa đời thường”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình đã nhận 313 bài dự thi từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; nhiều tấm gương người thật, việc thật tạo hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa trong đời sống xã hội.

Ông Trần Văn Nam (bìa trái) kể về việc cứu các ngư dân trên biển sau khi về bờ. Ảnh: Q.VIỆT

Nhiều gương điển hình



Qua bài viết “Người bí thư chi bộ hết lòng vì công việc và giàu tình nhân ái”, tác giả Trần Đăng Dâng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Bình Trung) đã phác họa gương sáng về Bí thư Chi bộ thôn An Trân, Trần Văn Nam.

Với tinh thần ham học hỏi, đầu năm 2009, anh Trần Văn Nam được Ban nhân dân thôn An Thuyên (nay là thôn An Trân, xã Bình Hải) tạo điều kiện thuận lợi làm công an viên. Dấu ấn trong công việc của anh Nam là xây dựng thành công mô hình thôn không có người vi phạm pháp luật.

Năm 2019, anh Nam đảm nhiệm chức Bí thư Chi bộ kiêm công tác mặt trận thôn An Trân. Từ đó đến nay, thôn An Trân đã đạt được nhiều thành tích, cá nhân anh Nam là điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lúc 5 giờ 30 phút ngày 6/6/2022, trong lần đi biển cách bờ 7 hải lý, anh Nam nghe tiếng kêu cứu của nhiều ngư dân trôi nổi trên biển do tai nạn. Phát hiện 3 người sắp kiệt sức đang bám vào can nhựa, anh vội tiến sát lại kéo vớt đưa từng người lên xuồng.

Sau đó, anh tiếp tục đến các vị trí khác phát hiện 4 người (2 người còn sống và 2 người đã chết) và cứu được 2 người lên xuồng, cột 2 người chết vào can nhựa để thi thể không bị thất lạc.

Sau khi cứu được 5 người lên chiếc xuồng nhỏ, anh gọi điện cho lực lượng chức năng để hỗ trợ cứu hộ. Đến khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng biên phòng đến đưa 5 người trên xuồng của anh và 2 người chết về Đồn Biên phòng Cửa Đại. Anh Nam cùng với lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm một người mất tích còn lại, nhưng đã có tàu của ngư dân khác phát hiện và thông báo.

Với bài viết “Một tấm lòng cho đi không cần nhận lại”, tác giả Mai Thị Hà Trang - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Phục đã viết ấn tượng về ông Nguyễn Hữu Quang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Bình Phục, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tất Viên.

Ông Quang bước sang tuổi 70 nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Hơn 15 năm qua, ông đã kết nối các nhà hảo tâm để trao tặng hàng triệu suất quà cho những người khó khăn trong cuộc sống.

Cùng Hội CTĐ xã xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, ông Quang nhiều năm liền được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Tỉnh hội, hơn 30 giấy khen từ xã đến huyện.

Ông đã nỗ lực vận động đóng góp của nhân dân cùng với các nguồn lực khác xây dựng thành công thôn Tất Viên đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn Tất Viên cũng được Công an tỉnh tặng Bằng khen có thành tích tốt trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông điệp cuộc sống

Cuộc thi viết “Gương sáng giữa đời thường” tập trung vào các mô hình, điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình phát động từ tháng 5 đến tháng 9/2023.

Bà Võ Thị Đoan Trang - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình nói, trong số 313 bài viết, mỗi bài đều gửi đến người đọc thông điệp ý nghĩa của cuộc sống như: “Hạnh phúc đơn giản là cho đi mà không cần nhận lại”, “Khi ta thắp lên ngọn nến soi cho người khác thì nó cũng đồng thời soi sáng chính con đường ta đi”, “Một tấm gương sống có giá trị hơn hằng trăm bài diễn thuyết hay”…

Đó là tấm gương “thủ lĩnh phong trào” phụ nữ xã Bình Minh Đặng Thị Mỹ Ly luôn nhiệt tình, sáng tạo, gương mẫu và có nhiều cách làm hay trong bảo vệ môi trường biển. Hay như anh Huỳnh Văn Hải ở xã Bình Giang cần mẫn cầm lái những chuyến xe cứu thương “0 đồng” phục vụ bà con quê hương mỗi lúc ốm đau hoạn nạn.

Hình ảnh người cán bộ hưu trí Trần Thị Kim Chung (xã Bình Định Nam) - bông hồng thép giữa đời thường tiếp tục lan tỏa hương thơm, hết mình mình cộng đồng. Tấm gương em Trần Thị Trà My, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Bình Quế với nghị lực vượt qua khó khăn, bất hạnh của cuộc đời, đạt nhiều thành tích cao trong học tập… Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc màu, phản ánh chân thực người thật, việc thật, chạm đến cảm xúc của người đọc, lan tỏa về năng lượng sống tích cực.

Theo bà Võ Thị Đoan Trang, cuộc thi đã mang lại nhiều kết quả, ghi nhận lớn nhất thuộc về các nhân vật điển hình được các cây bút phát hiện đưa vào bài dự thi. Những nhân vật từ hành động, việc làm cụ thể của mình đã làm đẹp cho xã hội nên cần tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa hơn nữa.

“Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ khen thưởng các tác giả nổi bật và chuyển tải nội dung các bài viết để nhân rộng, tôn vinh những đóng góp thầm lặng để cuộc sống mỗi ngày tươi đẹp, ý nghĩa và nhân văn hơn” - bà Trang nói.