Lan tỏa Tháng nhân đạo

Sự hưởng ứng, tham gia tích cực của Hội Chữ thập đỏ các cấp góp phần lan tỏa những thông điệp và giá trị nhân văn của Tháng nhân đạo 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ nhân đạo xã Tiên Mỹ (Tiên Phước). Ảnh: CTV

Cơ sở hưởng ứng tích cực

Nhóm Zalo hoạt động Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Quảng Nam hiện có gần 100 thành viên. Trong Tháng nhân đạo, các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ liên tục lên nhóm, trong đó phần nhiều hoạt động do Hội CTĐ cấp xã tổ chức. Điển hình là Hội CTĐ xã Duy Hòa (Duy Xuyên) vớ nhiều hoạt động, công trình, phần việc nhân đạo được thực hiện xuyên suốt tháng 5.

Theo báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 30/5, tổng giá trị hoạt động của Tháng nhân đạo trên địa bàn tỉnh đạt hơn 8 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho hơn 23 nghìn lượt người. Trong Tháng nhân đạo, toàn tỉnh đã vận động và tiếp nhận 581 triệu đồng ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri khắc phục thảm họa do động đất; tiếp nhận được 1.467 đơn vị máu; tổ chức cho 1.396 người tham gia khám bệnh với số tiền 368 triệu đồng; phát 4.625 suất cơm miễn phí với tổng kinh phí 104 triệu đồng; vận động xây dựng mới 24 nhà nhân đạo với tổng kinh phí 1,6 tỷ đồng; sửa chữa 18 nhà với tổng kinh phí 360 triệu đồng và 21 công trình nhân đạo trị giá 833 triệu đồng…

Mới đây, Hội CTĐ xã Duy Hòa đã tặng 15 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó của Truờng Tiểu học Duy Hòa trong dịp bế giảng; kết nối, chia sẻ 400 suất ăn cho 400 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam; trao tặng 25 suất quà cho 25 truờng hợp khó khăn trong địa bàn xã nhà…

Bà Tào Thị Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội CTĐ xã Duy Hòa chia sẻ, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo mà Hội CTĐ xã Duy Hòa thực hiện trong Tháng nhân đạo đạt khoảng 250 triệu đồng.

Cũng trong Tháng nhân đạo, nhiều gia đình không may gặp tai ương đã được các cấp Hội CTĐ vận động nguồn lực để thăm hỏi, hỗ trợ. Chẳng hạn, ngày 26/5, Chi hội CTĐ khối Tân Lập (phường Tân An, Hội An) đã đến thăm hỏi và trao số tiền hơn 11 triệu đồng cho một hộ gia đình tại thôn Trang Điền - Gia Nam (xã Đại Cường, Đại Lộc) bị cháy nhà, thiệt hại về tài sản…

Công tác tư vấn, khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi cũng được các cấp hội chú trọng, đã tổ chức cho 1.396 người (tại các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My và Núi Thành) tham gia khám bệnh với số tiền 368 triệu đồng.

Vượt khó thực hiện

Ông Đỗ Văn Tiến - Chủ tịch Hội CTĐ TP.Tam Kỳ chia sẻ, Tháng nhân đạo năm 2023 được triển khai trong bối cảnh nhiều khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này khiến công tác kêu gọi, vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp cho các hoạt động nhân đạo không được thuận lợi như những năm trước.

Trong điều kiện đó, Hội CTĐ các cấp trên địa bàn thành phố đã có nhiều nỗ lực để triển khai đảm bảo các mục tiêu đề ra trong Tháng nhân đạo. Một số phần việc nổi bật mà Hội CTĐ TP.Tam Kỳ đã thực hiện được như vận động, hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà nhân đạo trị giá 40 triệu đồng; trao 1 con bò giống trị giá 10 triệu đồng; vận động nhà hảo tâm nhận đỡ đầu 2 hoàn cảnh khó khăn, mỗi tháng 300 nghìn đồng…

Ở cơ sở, Hội CTĐ 13 xã, phường trên địa bàn Tam Kỳ đều có những phần việc hưởng ứng Tháng nhân đạo. Qua theo dõi, cấp xã, phường đã trao hơn 200 suất quà và 5 phương tiện sinh kế cho người dân.

Ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, thực hiện Tháng nhân đạo với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, Hội CTĐ tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch hướng dẫn các cấp hội trên địa bàn tỉnh đồng loạt thực hiện, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Đặc biệt, chú trọng vào tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động nguồn lực nhằm kêu gọi toàn xã hội hỗ trợ các đối tượng dễ bị tổn thương, chung tay góp phần xây dựng xây dựng cộng đồng nhân ái.

Ông Lê Tấn Minh cho biết, qua triển khai Tháng nhân đạo, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ đã phát huy vai trò, nhiệt huyết trong công tác tuyền truyền, vận động nguồn lực để giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp hội, nhất là ở cơ sở năng động sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, đề xuất với lãnh đạo trong việc tổ chức triển khai các hoạt động nhằm mang lại hiệu quả thiết thực.